Arriva Luis Enrique in panchina: lo spagnolo sta firmando

Si accende il mercato degli allenatori. L’ex tecnico della Spagna infatti avrebbe già trovato una panchina di lusso per la prossima stagione.

Luis Enrique è reduce da un mondiale non brillantissimo. La sua Spagna è stata eliminata agli ottavi di finale ai rigori dal Marocco. Le critiche all’ex allenatore di Roma e Barcellona non sono state affatto tenere.

La debacle in Qatar è costata a Luis Enrique la panchina. Nel mercato dei tecnici da nazionale, l’8 dicembre stesso al suo posto la federazione spagnola ha scelto Luis de La Fuente, un vero decano della nazionale spagnola.

Sull’ex tecnico del Barcellona due club di prestigio

Luis Enrique dopo l’addio alla Spagna aveva rilasciato dichiarazioni esplicite. “È la prima volta che qualcuno non mi rinnova il contratto. Preferisco che sia così, se non c’è più fiducia e c’è invece il pensiero che tu non sia la persona giusta, allora è meglio andare via”, aveva affermato l’ex allenatore della Spagna su Twitch. “Dopo l’Europeo mi è stato detto che avrei potuto rinnovare, ma io ho rimandato alla fine del Mondiale. Penso che così abbia più senso”, aveva poi aggiunto.

Luis Enrique di fatto poi si era messo sul mercato degli allenatori di società, non di nazionali. “Voglio allenare, ho voglia di entrare in una società e poter sviluppare con maggiore finezza e precisione ciò che non sono riuscito a fare in nazionale. De la Fuente? È molto simpatico e preparato, è un ragazzo che merita tutto il bene che gli capita. Luis De la Fuente è un fenomeno”, aveva concluso.

La sua disoccupazione però sembra essere durata veramente poco. Per l’ex allenatore della Spagna si sono aperte due porte importanti: Chelsea e Atletico Madrid

Il Chelsea vuole Luis Enrique per giugno

In prima fila per Luis Enrique, nel mercato degli allenatori, figura il Chelsea. Il club londinese vorrebbe un nuovo inquilino per la propria panchina e l’ex centrocampista del Real sarebbe il primo nella lista. Secondo quanto riportato dal programma spagnolo El Chiringuito, dal quartiere generale del sodalizio ci sarebbero stati i primi segnali di fumo per l’ex commissario tecnico della Spagna.

Sul piatto, i blues, infatti, avrebbero messo un triennale da 12 milioni di euro netti a stagione. Non solo Inghilterra però. Sulle tracce del tecnico ci sarebbe anche l’Atletico Madrid.

Per il Chelsea sarebbe un ritorno di fiamma

Quello attuale non sarebbe il primo tentativo nel mercato degli allenatori, di portare Luis Enrique a Londra. Nel febbraio 2018 l’ex presidente, Roman Abramovich, penso di ottenerne i servigi per il Chelsea.

Luis Enrique era fermo dal maggio 2017, quando aveva lasciato il Barcellona. I Blues, all’epoca campioni in carica, con Antonio Conte in panchina non giravano a mille, per cui l’ipotesi Luis Enrique venne valutata. Sul tecnico, nello stesso periodo, c’erano anche le mire dell’Arsenal.