“Baciami il cul*!”, Giuseppe Rossi shock: l’ex calciatore contro la star del web

Una vera e propria frase shock quella rilasciata dall’ex calciatore, Giuseppe Rossi, nei confronti di una nota star del web.

La Coppa del Mondo 2022 è terminata con il popolo argentino in festa. L’Albiceleste, 36 anni dopo l’ultimo trionfo, è riuscita a vincere il suo terzo Mondiale. Ancora una volta è riuscita a farlo con il miglior giocatore di tutti in campo. Dopo Diego Armando Maradona, è stato Lionel Messi a vincere il trofeo.

Una bella soddisfazione per la Pulce che dopo aver messo in bacheca di tutto, con il club e con la nazionale, visto che un anno fa con la Seleccion ha vinto persino la Copa America, a 35 anni suonati si è tolto anche lo sfizio di diventare campione del mondo. Successo condito da una partita pazzesca. Il match contro la Francia, che ha consacrato il numero dieci e il suo compagno di club Kylian Mbappé come campione del futuro, è già candidato ad essere l’incontro del secolo.

Impossibile dimenticare un 3-3 del genere. Ovviamente il capitano dell’Argentina non ha vinto da solo ma grazie anche ad alcune stratosferiche prestazioni offerte dai suoi compagni. Uno su tutti? Emiliano Martinez, detto Dibu. L’estremo difensore dell’Aston Villa si è confermato ancora una volta una saracinesca quando si tratta di respingere i tiri dagli ultimi metri.

Giuseppe Rossi non ci sta: pesanti critiche nei confronti della star del web

Naturalmente, anche in questo caso, non sono mancati i personaggi e i tifosi che hanno approfittato del momento per salire sul carro del vincitore. Questo è il caso di Wanda Nara, e non solo. La modella e influencer argentina prima della finale si era infatti recata a Doha in compagnia di suo figlio Costantino, avuto dalla precedente relazione con Maxi Lopez. L’ex compagna di Mauro Icardi aveva deciso di regalare al giovane un biglietto per l’incontro clou del torneo.

Anche perché lo scorso 18 dicembre ha anche compiuto gli anni. Prima di assistere alla match, però, Wanda si è concessa una cena intima proprio con la mamma di Messi. Incontro che pare aver portato bene all’Albiceleste. Ma l’imprenditrice digitale non è l’unica che ha fatto parlare di sé grazie all’evento. La stessa sorte è toccata anche ad una nota star del web.

La frase shock dell’ex calciatore

Comportamento che, tuttavia, non è andato giù all’ex calciatore Giuseppe Rossi. L’ex attaccante, con un passato in Spagna soprattutto con la maglia del Villarreal, non ha gradito la scelta di Salt Bae, apprezzato chef, di approfittare della festa dell’Argentina per toccare la Coppa del Mondo. Nurset Gokce, reale nome del ormai famosissimo cuoco, ha ricevuto una durissima replica da parte dell’ex calciatore che si è così espresso nei suoi confronti:

“Salt Bae puoi baciare il mio cul*! Cercando tutta quella attenzione e volendo toccare il trofeo. Chi ca**o sei fratello? Hai avuto due minuti di fama, avanti il prossimo”. Una risposta, quella nei confronti del cuoco turco star sui social, che ha lasciato molti senza parole. D’altronde, se Salt Bae ha un rapporto così stretto con l’Argentina, è perché è stato proprio il Paese sudamericano ha permettergli di specializzarsi nella carne.