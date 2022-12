Calciomercato Fiorentina: Amrabat via per 45MLN, svelato il nuovo club

By

Un mondiale ad alto livello l’ha portato in copertina con il suo Marocco. Sofyan Amrabat è al centro di un lussuoso intreccio di mercato.

Ventisei anni compiuti il 21 agosto, Amrabat è un pezzo pregiato del prossimo mercato, andando in scadenza con la Fiorentina il 30 giugno 2024. Con la Viola in stagione il centrocampista ha giocato 13 gare, di cui 10 da titolare, per 817 minuti totali.

Il centrocampista nato a Huizen, ha iniziato presto la stagione. In primis, con i due preliminari di Conference contro il Twente. A seguire, cinque gettoni nella terza competizione europea.

Sul regista squadre italiane e della Premier

Il mercato ha messo Amrabat nel mirino. Sul regista della Fiorentina i rumors si fanno sempre più insistenti, anche grazie ad una crescita netta, evidenziata in Qatar. Il faro di Vincenzo Italiano con il Marocco ha disputato tutte le sette gare da titolare, senza mai essere sostituito. La sua diga è stata fondamentale per l’allenatore della sua nazionale, Walid Regragui.

Amrabat non ha segnato né fornito assist, ma il mercato ha apprezzato la sua capacità di agire in entrambe le fasi. Il gioiello gigliato ha garantito equilibrio alla prima nazionale africana a raggiungere le semifinale della massima competizione calcistica mondiale.

Proprio la scadenza nel giugno 2024, fa di Amrabat un boccone appetibile sul mercato. La Fiorentina nel gennaio 2020 lo pagò 20 milioni all’Hellas Verona. Ora per cederlo, secondo la Gazzetta dello Sport, chiede una cifra di almeno 40/45 milioni di euro.

In quell’occasione il Napoli pensò al marocchino, poi però virò su Demme. Ora il mediano tedesco, dopo l’esplosione di Lobotka, starebbe valutando se chiedere la cessione per trovare maggiore spazio altrove.

Il Liverpool vuole Amrabat

Secondo la Rosea, Commisso non vorrebbe vendere subito Amrabat, ma le “minacce” del mercato si fanno sempre più intense. Il Liverpool, spinto da Klopp, potrebbe offrire la cifra richiesta, avvicinandosi ai 40 milioni. In Premier il marocchino sarebbe attenzionato anche dal Tottenham di Conte. Commisso comunque vuole sfidare il mercato e a gennaio cercare di convincere Amrabat a rinnovare.

Amrabat: “Ora sogno i Mondiali 2026”

Nonostante il mercato lo cerchi, Amrabat ha festeggiato a lungo la performance del Marocco in Qatar. Il giocatore ha scritto un lungo post su Instagram.“Da bambino, il mio sogno era rappresentare il mio paese ad un campionato mondiale. È un grande onore aver rappresentato il mio paese per la seconda volta al più grande evento di calcio del mondo. Nelle ultime settimane stavo vivendo il mio sogno. Ad ogni bambino del mondo: osa sognare, non smettere mai di inseguire i tuoi sogni. Dopo Russia 2018 e Qatar 2022 sto già sognando i mondiali 2026”, ha sottolineato il regista.

“Che questo mondiale sia l’inizio di un grande momento per il calcio marocchino, africano e arabo. Abbiamo conquistato i cuori, messo il calcio africano sulla carta e unito il mondo arabo. Un grande grazie al paese del Qatar per la grande ospitalità. Grazie ai sostenitori di tutto il mondo, che ci hanno sostenuto incondizionatamente. E ovviamente un ringraziamento speciale al nostro amato Re!”, ha concluso Amrabat.