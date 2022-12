Inter, che occasione dalla Bundesliga: il big può arrivare già a gennaio

Il big della Bundesliga è pronto a lasciare il suo club per volare dritto dritto in Serie A. L’affare potrebbe chiudersi già a gennaio.

All’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato manca ancora qualche giorno, ma sono già molte le squadre messesi al lavoro per rinforzare i propri organici in vista della seconda parte di stagione. Una seconda parte di stagione che, nel caso specifico della nostra Serie A, scatterà il prossimo 4 gennaio con le sfide della sedicesima giornata di campionato.

Una sedicesima giornata che, com’è noto ormai da tempo, sarà preceduta dall’apertura ufficiale delle trattative fissata a lunedì 2 gennaio. Una sessione durante la quale difficilmente le squadre si lasceranno andare a spese folli, ma che potrebbe regalare qualche affare interessante in vista dell’estate.

Affari riguardanti soprattutto giocatori in scadenza a giugno che già tra qualche giorno potranno accordarsi con altre società. In questo senso, l’Inter di Steven Zhang è al lavoro per piazzare un colpo importante direttamente dalla Bundesliga che farebbe sicuramente comodo a Simone Inzaghi il prossimo anno. Un colpo che risponde al nome di Yann Sommer il quale, in scadenza di contratto col Borussia Mönchengladbach, potrebbe accasarsi ai nerazzurri nei prossimi giorni.

Inter, Sommer per sostituire il partente Handanovic

Chiusa la prima parte di stagione con le due vittorie consecutive contro Atalanta e Bologna, l’Inter di Simone Inzaghi si sta preparando al meglio in vista della seconda parte di stagione che la vedrà chiamata a risalire la classifica in Serie A e a fare bene in Coppa Italia e Champions League.

Un’Inter che, in attesa di ospitare il Napoli il prossimo 4 gennaio, si sta tenendo impegnata con alcune amichevoli pre-ripresa che l’hanno già vista vincere contro Gzira United e Salisburgo e pareggiare contro il Betis Siviglia.

Impegni sul campo, questi, che hanno ovviamente fatto da sfondo a quelli che la dirigenza sta prendendo per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi la quale, probabilmente per la stagione 2023-2024, potrebbe contare nientemeno che su Yann Sommer il quale, in scadenza col Borussia Mönchengladbach, arriverebbe in nerazzurro per prendere il posto del partente, Samir Handanovic.

Una trattativa, quella per il portiere svizzero, che è sicuramente alla portata della Benamata la quale dovrà però battere la concorrenza di Manchester United e soprattutto Bayern Monaco che, perso Neuer per tutta la stagione, è alla ricerca di un estremo difensore di livello che non faccia rimpiangere il classe ’86.

Inter, non solo Sommer: del Borussia Mönchengladbach piace anche Marcus Thuram

Se Sommer è l’obiettivo principale che l’Inter pensa di raggiungere per il suo pacchetto arretrato, Marcus Thuram è il nome che l’ad nerazzurro, Beppe Marotta ha annotato sul suo taccuino per rinforzare il reparto avanzato del Biscione.

Con un Lukaku a mezzo servizio e un Dzeko non affidabile al 100 per cento, vista l’età, il giovane francese, anche lui in scadenza col Borussia Mönchengladbach, sarebbe infatti il profilo perfetto da inserire in squadra. Un profilo per il quale, come per Sommer, bisognerà però battere la concorrenza di Manchester United e Bayern Monaco.