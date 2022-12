Roma: doppio colpo a centrocampo, preso il nuovo Pjanic

Il mini ritiro invernale non è stato brillantissimo e la Roma vuole correre ai ripari. I giallorossi potrebbero ricorrere al mercato per rinforzare la rosa, nel mirino ci sono due centrocampisti importanti.

Mourinho infatti ha più volte chiesto di investire nuove somme sul mercato. Secondo il tecnico portoghese infatti, la Roma ha bisogno di crescere a livello qualitativo.

Lo Special One infatti non si è tirato indietro quando si è trattato di bussare cassa ai Friedkin. Infatti, in questo caso non stiamo parlando del sostituto di Karsdorp, di fatto mandato via in diretta. Mourinho vuole che anche il mercato di gennaio sia competitivo, non vuole abdicare alla lotta Champions.

Per la mediana si guarda in Italia e in Francia

Mourinho potrebbe essere soddisfatto perché, anche senza mercato, la Roma a gennaio potrebbe ritrovare due pedine importanti. Per la corsa al qaurto posto infatti sarà fondamentale il pieno recupero di Wijnaldum, l’olandese ieri ha svolto il primo allenamento in gruppo.

Un altro motivo per sorridere è rappresentato dalla Coppa del Mondo vinta da Dybala. L’ex Juventus in Qatar non è stato un protagonista, ma un pezzo del trofeo è anche suo, avendo Paulo segnato uno dei calci di rigore decisivi contro la Francia.

Mourinho però insiste, dal mercato devono arrivare risorse per fare una Roma più competitiva. Per accontentare il suo allenatore, il ds giallorosso Tiago Pinto avrebbe messo nel mirino due giocatori: Davide Frattesi e Houssem Aour.

Mercato Roma: ds Pinto spinge per Frattesi e Aouar

Il primo nome nella lista è quello di Davide Frattesi, 23 anni, in scadenza 2026 con il Sassuolo. L’ex Roma era stato già cercato in estate, senza successo. Il centrocampista di Fidene vuole la Capitale e il suo agente si è messo all’opera. La valutazione del giocatore non scende, siamo intorno ai 30 milioni, ma ora Pinto ha messo nel pacchetto anche il giovane Bove, a titolo definitivo (con diritto di recompra).

Da 30 si passerebbe così a 22 milioni, oltre al 30% di sconto previsto dal contratto del giocatore ceduto da Trigoria agli emiliani. Per facilitare il mercato della Roma, Mourinho potrebbe accettare anche la cessione di Volpato, valutato 15 milioni.

Il gioiello del Lione è in scadenza di contratto

L’altro nome sondato porta al Lione, più precisamente a Houssem Aouar. Il francese, 24 anni, è in scadenza di contratto e per questo a gennaio costerebbe poco. Pinto potrebbe portarlo alla Roma di Mourinho per soli 4 milioni.

Soldi che la Roma punta a incassare dal mercato in uscita, al momento i più vicini a partire sono Shomurodov o Karsdorp. Per entrambi si parla di proposte in prestito con diritto di riscatto. Basta aspettare per vedere se il mercato della Roma farà contento Mourinho.