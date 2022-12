Addio Liga, lascia il Real Madrid e sbarca in Italia: ecco dove

L’ex Real Madrid rescinde il contratto col club e saluta la Liga. Su di lui hanno già messo gli occhi le big di Premier League e Serie A.

I principali campionati del pianeta sono ancora fermi per via della pausa imposta dal Mondiale in Qatar, conclusosi domenica sera con la vittoria dell’Argentina di Lionel Messi, ai calci di rigore, contro la Francia di Kylian Mbappé.

Un Mondiale, disputato eccezionalmente nei mesi di novembre e dicembre, che se da un lato ha messo in stand-by le attività dei club, dall’altro non ha invece posto alcun freno alla fuoriuscita di voci di mercato più o meno attendibili che stanno generandosi in questi giorni vista l’imminente sessione invernale di trattative che scatterà il prossimo 2 gennaio.

Una sessione di trattative, durante la quale difficilmente vedremo andare in porto colpi eclatanti, che servirà a molte società per puntellare i propri organici e prepararsi al meglio in vista della seconda parte di stagione. Tra le società al lavoro in questo senso ci sono ovviamente Juventus, Inter e Milan che, stando a quanto emerso in queste ore, avrebbero messo gli occhi su un ex Real Madrid rimasto senza squadra che piace tanto anche in Premier League.

Isco, è già finita col Siviglia: il club andaluso comunica l’addio con un post su Twitter

L’amore tra Isco e il Siviglia è già finito: è questa la notizia clamorosa rimbalzata dalla Spagna poche ore fa e resa nota proprio dal club andaluso mediante una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter. Un amore che si pensava sarebbe durato a lungo, dopo i nove anni passati dal calciatore al Real Madird, e che invece si è rivelato più breve del previsto.

Ingaggiato dai Rojiblancos appena quattro mesi fa, Isco non ha trovato, sotto la guida dell’ex ct dell’Argentina, Jorge Sampaoli, quella continuità di rendimento, perduta al Real Madrid ben quattro anni fa dopo l’esonero di Lopetugui e i successivi arrivi in panchina di Solari prima e Ancelotti poi con in mezzo il ritorno di Zidane.

Da stella della Spagna a Russia 2018 a svincolato di lusso nel giro di pochissimi anni: è questa la triste involuzione di Isco che lascia il Siviglia dopo 19 partite ufficiali e appena un gol, realizzato ai danesi del Copenaghen nella quinta giornata del gruppo G di Champions League. Un addio, quello del classe ’92, comunicato dalla società spagnola mediante un post pubblicato su Twitter poche ore fa:

📰 #SevillaFC have reached an agreement with @isco_alarcon to terminate his contract. — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 21, 2022

Isco, è lotta tra Serie A e Premier League

Salutato il Siviglia, per Isco sono ora pronti ad aprirsi numerosi scenari. Scenari che vedono su di lui molte big europee, tra le quali, ovviamente, anche quelle della nostra Serie A. Juventus, Inter e Milan sono infatti pronte a tutto pur di accaparrarsi il giocatore che, rimasto senza squadra a 30 anni, potrebbe decidere di trasferirsi in Serie A dove avrebbe sicuramente tutto lo spazio negatogli finora in Spagna.

Uno spazio che, oltre a bianconeri, nerazzurri e rossoneri, sono pronte a garantirgli anche Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester United che, potendo contare sul fascino della Premier League e su possibilità economiche superiori a quelle delle tre big italiane, potrebbero alla fine convincere l’ex Real Madrid a volare in Inghilterra già nei prossimi giorni.