Calciomercato, la stella del Mondiale sbarca in Serie A. Il mister stravede per lui

L’Atalanta è in attesa della riapertura del calciomercato, in ballo c’è il primo rinforzo per mister Gian Piero Gasperini.

Niente più Coppa del Mondo per altri quattro anni. Dopo la tanto discussa ma anche tanto apprezzata kermesse che si è svolta in Qatar, per la prima volta nella storia non d’estate ma a cavallo tra l’autunno e l’inverno, è tempo di cedere nuovamente il passo ai club. Tra poco ripartirà infatti la seconda parte di stagione.

La curiosità di capire qual è lo stato psicofisico delle varie squadre è molta. In Italia, ma anche in Europa. I primi a ripartire saranno gli inglesi, Premier League pronta anche quest’anno a giocare il 26 dicembre. Giorno conosciuto da tutti come il boxing day. Data festeggiata quasi più del Natale stesso in certi Paesi.

Saranno felici i calciofili che non dovranno attendere molto prima di tornare a seguire le gesta dei loro beniamini. Saranno invece meno lieti i calciatori già tornati a disposizione e i tecnici, consapevoli del rischio di non avere elementi al massimo della forma fisica. Specialmente per quanto riguarda i calciatori andati fino in fondo nel torneo iridato.

L’Atalanta sogna la Champions: pronto il primo rinforzo

Più rilassata sarà invece la ripresa del campionato italiano. In Serie A, dopo il tentativo di giocare tra Natale e Capodanno, si è tornati alle vecchie maniere: tutti in vacanza fino a gennaio. La ripartenza della massima divisione italiana è infatti programmata per il 4 del prossimo mese.

Giorno in cui, in via del tutto eccezionale, scenderanno in campo tutte e 20 le squadre di A. Evento, visto il peso dei diritti televisivi e il calcio sempre più versione spezzatino, che non si vedeva da anni. Sarà quindi un bel ritorno alle origini. Tra le tante squadre che hanno già le luci dei riflettori puntati addosso, ci sono sicuramente le prime della classe.

Ovvero le tre del Nord (Milan, Juventus e Inter) e le due del centro (Napoli e Lazio). Cinque squadre per quattro posti, quelli valevoli per l’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League. Attenzione però, perché le inseguitrici non vorranno di certo stare a guardare.

Occhio quindi anche ad Atalanta, Roma, e ad eventuali altri sorprese. La ripresa del campionato coinciderà anche con l’apertura del calciomercato e qualche colpo potrebbe perciò cambiare gli equilibri visti finora. Ne sa qualcosa proprio la Dea che a breve potrebbe chiudere il primo colpo in entrata.

Profilo ideale per mister Gasperini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato relative al club orobico, la dirigenza ha messo nel mirino un importante rinforzo per lo scacchiere di mister Gian Piero Gasperini. Anche in questo caso, a suggerire il possibile acquisto ci ha pensato la Coppa del Mondo. Il nome caldo viene infatti dal Qatar.

Il nome in questione è quello dell’esterno sinistro della Croazia, Borna Sosa. Classe 1998 in grado di giocare sia come terzino, sulla corsia mancina, che come quinto di centrocampo.

Insomma, caratteristiche perfette per il Gasp che vedrebbe in lui un rinforzo ideale. Sosa si è aggiudicato la medaglia di bronzo insieme a Luka Modric e compagni. Tuttavia, il calciatore attualmente di proprietà dello Stoccarda è forse apparso come il meno brillante. Colpa della poca continuità.

Sosa ha delle buone doti tecniche ma spesso fornisce prestazioni altalenanti. Anche per questo il costo del suo cartellino non sembra particolarmente eccessivo. Prima di acquistare, però, la Dea ha bisogno di vendere qualcuno.