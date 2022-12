Calciomercato Inter: scambio con il Chelsea, c’è l’ok

Il calciomercato dell’Inter è pronto a ripartire dal Chelsea. La società nerazzurra tratta con i Blues e mette sul piatto cartellini pesanti.

Tutto pronto per la ripresa del campionato, o quasi. Mancano esattamente undici giorni alla ripartenza della Serie A. Il prossimo 4 gennaio, infatti, andrà in scena l’intera sedicesima giornata. Prima, però, è necessario fare un passo indietro.

Era il 13 novembre quando si è giocato l’ultimo turno. Tra i migliori verdetti, c’è sicuramente quello relativo alla Juventus. Grazie anche alla vittoria casalinga arrivata ai danni della Lazio, la Vecchia Signora è riuscita a risalire la china e a piazzarsi al terzo posto in classifica. Scavalcando i rivali biancocelesti proprio grazie allo scontro diretto.

Bene anche il Napoli che vincendo contro l’Udinese, in una partita rocambolesca, ha confermato il distacco di +8 sul Milan prima delle inseguitrici. I rossoneri, a loro volta, ha mantenuto il passo vincendo contro la Fiorentina. Bene anche l’Inter che, insieme alla Vecchia Signora, ha giocato probabilmente la sfida più difficile del turno: 3-2 per i meneghini ai danni dell’Atalanta e quarto posto raggiunto. Ora la compagine di Simone Inzaghi è a pari punti con la Lazio.

Calciomercato, Inter e Chelsea in trattativa: sul piatto cartellini importanti

Questo periodo si sosta è stato importante per la società nerazzurra che ha potuto fare gruppo e festeggiare in serenità il compleanno del presidente Stevan Zhang. In occasione della cena in suo onore, il numero uno del Biscione ha dichiarato che rimarrà ancora a capo del club. Scongiurate, quindi, le voci di una possibile cessione. Almeno per il momento. Il prossimo passo del presidente sarà perciò quello di allestire una squadra all’altezza delle primissime posizioni.

Per riuscirci, Zhang è pronto anche a cedere i pezzi migliori. Alcuni interisti, infatti, in questo periodo di Coppa del Mondo sono riusciti a mettersi in luce aumentando così il costo del loro cartellino. Lautaro Martinez e Denzel Dumfries sono tra i calciatori che maggiormente hanno approfittato della vetrina, cosa che ha attirato addosso a loro le attenzioni di alcuni tra i top più importanti. In giro per l’Europa e per il mondo.

Operazione pronta, la dirigenza ha le idee chiare

Stando alle ultime notizie relative al calciomercato dell’Inter, riportate da Sport Mediaset, il Chelsea avrebbe già bussato alle porte di Appiano Gentile con lo scopo di sondare il terreno per un gioiello nerazzurro. Si tratterebbe del terzino olandese Dumfries: valutato dallo società intorno ai 60 milioni di euro. Cifra che, tuttavia, i Blues sembrerebbero intenzionato a non voler sborsare. Sulle tracce del giocatore c’è anche il Tottenham ma, a differenza degli Spurs, il Chelsea potrebbe abbassare il prezzo mettendo sul piatto alcune importanti contropartite.

La prima è senza dubbio Romelu Lukaku. Nonostante non stia godendo di un periodo particolarmente brillante, complici alcuni recenti infortuni, per l’Inter l’obiettivo è quello confermare il Belga. Il centravanti classe 1993 è attualmente via in prestito ma nell’operazione Dumfries potrebbe trasferirsi a Milano a titolo definitivo. Altrimenti, il sogno, sarebbe usare l’olandese per riuscire ad arrivare a Kalidou Koulibaly. Operazione nettamente più difficile ma non per questo impossibile. La società sta valutando.