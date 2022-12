Calciomercato Serie A, la frase shock dopo i Mondiali: parte a gennaio

Il calciomercato della Serie A può ripartire dalla fine dei Mondiali. Un paio di club hanno già messo nel mirino il giovane talento.

Il Natale è ormai alle porte e i club di Serie A sono già pronto a farsi qualche regalo. Ci sono diversi calciatori che hanno approfittato dei Mondiali per mettersi in mostra e alcuni club importanti hanno messo loro gli occhi addosso. I campioni del futuro stanno per cambiare casacca.

Tra i talenti che sono tornati dal Qatar maggiormente valorizzati, ci sono sicuramente gli argentini. Con Enzo Fernandez al primo posto. Il centrocampista classe 2001 è arrivato la scorsa estate dal Benfica, pagato 12 milioni di euro finiti nelle casse del River Plate, e ora già è valutato 100 milioni di euro.

Grazie anche al premio di miglior giovane ottenuto proprio al termine della kermesse iridata che lo ha visto vincere il titolo con l’Albiceleste. Subito dopo di lui c’è Julian Alvarez. Attaccante del Manchester City che ora sarà difficile tenere in panchina, anche se davanti al ventenne c’è un certo Erling Haaland.

Calciomercato, Serie A in attesa: a gennaio cambia tutto

Attenzione però anche ai calciatori del Marocco. La nazionale nordafricana è riuscita dell’impresa di arrivare fino alla semifinali. Fase del torneo che l’ha poi vista uscire per mano della Francia, finalista quest’anno e vincitrice dell’ultima edizione nel 2018.

Tra i Leoni dell’Atlante di maggiore rilievo, così sono soprannominati, c’è il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Un anno fa in panchina e ora gioiellino pronto a richiamare le maggiori attenzioni sul mercato. Mediani di interdizione come lui in giro ce ne sono pochi e alcuni club potrebbero fare follie per acquistarlo dalla viole.

Attenzione anche all’altro calciatore noto in Italia. Il nome è quello di Walid Cheddira. Attaccante capocannoniere in Serie B con il Bari e grande attenzionato del Napoli. Tuttavia, c’è però un altro giocatore, sempre marocchino, che potrebbe rivelarsi l’affare dell’anno.

La clamorosa dichiarazione del calciatore: è tempo di addii

Si tratta del centrocampista Azzedine Ounahi. Mezzala classe 2000 nato a Casablanca e cresciuto nelle giovanili del Raja. Fino a 18 anni, quando a portarlo in Francia è stato lo Strasturbo. Attualmente Ounahi è un calciatore dell’Angers, compagine posizionata all’ultimo posto in classifica del campionato francese. Con la retrocessione quasi inevitabile, la compagine transalpina potrebbe quindi essere costretta a vendere i suoi pezzi migliori ad un prezzo stracciato.

Ounahi è attualmente valutato dai 20 ai 25 milioni di euro ma il costo del suo cartellino potrebbe scendere ancora. Proprio di recente, il ventiduenne arrivato quarto alla Coppa del Mondo ha parlato della sua cessione aprendo le porte ad un possibile addio già a gennaio: “Grazie all’Angers ho giocato la Coppa del Mondo mettendomi in luce. Se non fossi stato un titolare un giocatore della Ligue 1, non avrei avuto questa possibilità”.

Ounahi, dopo aver ringraziato il proprio club, ha poi parlato dell’ormai più che probabile trasferimento: “Ci sono diversi club interessati e dovrò quindi fare una scelta importante per la mia carriera. Il mio compito è di fare la scelta giusta. Non so ancora se andò via già a gennaio ma posso dire che nelle prossime settimane prenderò una decisione“.

In Italia antenne dritte soprattutto per Napoli e Inter. Per quanto riguarda i campani, il marocchino sarebbe un regalo perfetto, in chiave tricolore, per mister Luciano Spalletti. Per i nerazzurri, invece, potrebbe essere lui il sostituto ideale in caso partisse uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Anche se per caratteristiche Ounahi assomiglia più al secondo.