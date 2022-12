Calciomercato Napoli: vola a Liverpool, c’è l’offerta ufficiale

Calciomercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si prepara ad accettare l’offerta del Liverpool. Il calciatore azzurro è pronto a volare in Premier League.

Ancora qualche giorno e poi anche la Serie A tornerà ufficialmente in scena dopo la pausa per i Mondiali in Qatar. Un ritorno in campo che vedrà le squadre del massimo campionato italiano impegnate nella sedicesima giornata del torneo in cui, come più volte sottolineato in queste ore, spiccherà sicuramente il big match di San Siro, in programma alle 20.45, tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti.

Proprio i partenopei, in attesa di riprendere la propria corsa verso quello scudetto che all’ombra del Vesuvio manca dal 1990, sono tra le squadre più attive in ambito calciomercato visto che, stando a quanto emerso recentemente, sarebbero ormai a un passo dal concludere un’importante trattativa col Liverpool, pronto ad offrire ben 30 milioni di euro per portare in Premier League un calciatore azzurro chiesto espressamente da Jurgen Klopp. Un calciatore che il tecnico tedesco dei Reds ha avuto modo di osservare in occasione dei due incontri della fase a gironi di Champions League disputati contro i campani tra settembre e novembre.

Calciomercato, il Liverpool offre 30 milioni per il centrocampista: il Napoli trema

Primo con 41 punti, a più otto sul secondo posto del Milan e a più dieci sul terzo degli acerrimi rivali della Juventus, il Napoli di Luciano Spalletti continua a guardare tutti dall’alto in basso in attesa di tornare in campo mercoledì prossimo contro l’Inter. Una partita, quella contro i nerazzurri, valevole per la sedicesima giornata di campionato in Serie A, per la quale gli azzurri si stanno preparando meticolosamente mentre la società ha iniziato a muoversi attentamente in ambito calciomercato per provare a rinforzare un gruppo che, in realtà, sembra essere perfetto così com’è.

Un gruppo che, in attesa di eventuali rinforzi, potrebbe presto perdere, però, Eljif Elmas che, stando a quanto scritto su Twitter dal giornalista Ahmet Ercanlar, sarebbe pronto a lasciare il capoluogo campano per volare dritto dritto in Premier League al servizio del Liverpool, disposto a mettere sul piatto tra i 25 e i 30 milioni di euro per accontentare Jurgen Klopp.

Non la prima scelta di Spalletti, che comunque conta su di lui visti i tre gol già realizzati fin qui da subentrato in Serie A, Elmas starebbe valutando seriamente l’idea di lasciare il Napoli il quale, dal canto suo, avrebbe già messo nel mirino un valido elemento che possa prendere il suo posto in rosa.

Calciomercato Napoli: se Elmas va al Liverpool, pronto l’assalto a Ounahi dell’Angers

Nel caso in cui la trattativa per Elmas dovesse andare in porto, il Napoli, a quel punto, avrebbe la disponibilità economica necessaria per tentare l’assalto a quell’Azzedine Ounahi che, reduce da un fantastico Mondiale con la maglia del Marocco, è valutato dall’Angers, suo attuale club, più o meno 20 milioni di euro.

Una richiesta sicuramente abbordabile, questa del club transalpino che, disposto a incassare subito dalla cessione del classe 2000, potrebbe non opporre resistenza qualora il Napoli bussasse alla porta anche con un’offerta leggermente inferiore.