Napoli, arriva la firma. Spalletti sorride

Il Napoli di Spalletti ha un motivo in più per sorridere: il club partenopeo ha blindato un gioiello pupillo del tecnico azzurro.

La capolista freme per fare il proprio ritorno in campo. Lo scorso 1a novembre, prima di andare in pausa per i Mondiali, il Napoli aveva chiuso la prima parte di campionato in vetta alla classifica. Con uno stacco piuttosto netto, di ben 8 punti, sul Milan prima delle inseguitrici.

Alla ripresa, però, la compagine partenopea dovrà subito farsi trovare pronta. Soprattutto perché il prossimo 4 gennaio, gli uomini di Spalletti saranno chiamati a giocare a San Siro contro l’Inter. La formazione nerazzurra, dal proprio canto, dopo un avvio di stagione altalenante è riuscita a trovare alcuni importanti risultati che l’hanno confermata al quarto posto insieme alla Lazio.

L’ultimo match di Simone Inzaghi e dei suoi, è stato vinto in casa dell’Atalanta. Il fischio d’inizio del big match, relativo alla giornata di Serie A numero sedici, andrà in scena alle 20:45. Per quella data anche gli azzurri partiti per il Qatar, sono cinque i calciatori del Napoli andati a giocarsi la coppa, saranno a piena disposizione

Napoli, c’è la firma: blindato il pupillo di Spalletti

In questo periodo di sosta si è continuato a lavorare e il Napoli lo ha fatto scendendo in campo anche in alcune amichevoli di prestigioso. Le prime due, contro i turchi dell’Antalyspor e gli inglesi del Crystal Palace, sono state vinte: rispettivamente per 3-2 e 3-1. Poi, contro Villarreal e Lille, sono arrivate due pesanti sconfitte: 3-2 contro gli spagnoli e persino 4-1 per i francesi.

Due risultati che, però, lasciando il tempo che trovano. Anche perché in questo periodo la compagine campana ha dovuto fare a meno di cinque preziosi elementi. In Qatar sono infatti partiti Lozano (Messico), Zielinksi (Polonia), Angiussa (Camerun), Olivera (Uruguay) e Kim (Corea del Sud). Tutti giocatori operativi a partire dal prossimo 4 gennaio. Mese in cui il Napoli avrà alcuni scontri di particolare importanza.

Dopo il big match già annunciato contro l’Inter, Spalletti e i suoi dovranno misurarsi anche contro Sampdoria, Juventus, Cremonese, Salernitana e Roma. Sfide difficili, visto che i partenopei non hanno ancora mai perso e tutti vogliono il loro scalpo, ma allo stesso alla portata di un club che fin qui ha dimostrato di avere pochi rivali. In Italia e in Europa.

I dettagli dell’operazione

La sosta è però naturalmente servita alla società anche per pianificare il futuro. L’anno scorso la dirigenza ha dimostrato che il Napoli è una delle squadre più organizzate di tutto il panorama italiano. Basta pensare all’ampio calciomercato della scorsa estate che ha visto andare via tanti pezzi pregiati, ma che ne ha visti arrivare altrettanti di assoluto spessore.

E’ il caso di Koulibaly, sostituito degnamente da Kim, e di Insigne, che ha lasciato il posto ad uno straordinario Kvarastkhelia. Per questo la prima mossa dei piani alti napoletani, è stato continuare con questa strategia. A ridosso delle ferie natalizie il Napoli ha quindi blindato il contratto di Lobotka.

Vero e proprio elemento cardine nello scacchiera di mister Spalletti. Manca ancora l’ufficialità, ma secondo fonti vicine al club lo slovacco dovrebbe ha rinnovato fino al 2027. E perciò fino a quanto avrà 34 anni. Un vero e proprio contratto a vita per uno dei calciatori che maggiormente ha stupito in quest’avvio di stagione.