“Mai rubato niente”, Moggi shock: dichiarazioni clamorose dell’ex Juventus

L’ex direttore sportivo della Juventus, Luciano Moggi, ha lasciato tutti di stucco con le sue ultime clamorose dichiarazioni su Calciopoli.

Giorni cruciali a bordo della Juventus. Per Natale, sotto l’albero della Vecchia Signora non ci sono finiti regali ma un po’ di carbone. Durante la sosta, poco prima delle festività, un vero e proprio uragano si è abbattuto sulla società bianconera che il prossimo 20 gennaio dovrà rispondere delle proprie azioni.

Il club è infatti finito sotto la lente d’ingrandimento della procura federale e ora rischia grosso. Colpa di alcune plusvalenze fittizie e degli stipendi dei suoi tesserati non propriamente tra i più trasparenti. Ad oggi, in attesa di sapere cosa succederà, le possibile strade rimangono diverse.

La migliore delle ipotesi è quella che vedrebbe svanire la vicenda come una bolla di sapone. Tuttavia, viste anche le dimissioni all’unisono dell’intero consiglio di amministrazione juventino, presieduto dal numero Andrea Agnelli, è lecito pensare che il club qualche pena dovrà scontarla.

Moggi difende la Juventus: la frase ha lasciato tutti di stucco

E allora si passa a alcuni punti di penalizzazione, che potrebbero costare alla Juventus l’ingresso alla prossimo Champions League, fino all’esclusione dalle coppe. Lo scenario peggiore di tutti, però, rimane la retrocessione. Stessa pena che venne inflitta nel post Calciopoli.

Secondo i legali che stanno seguendo la faccenda da vicino, l’attuale situazione sarebbe addirittura peggiore di quella venuta alla luce nel 2006. A proposito di quello che è stato lo scandalo calcistico italiano più importanti degli ultimi anni, di recente è tornato a parlare Luciano Moggi.

Tra i maggiori indagati del caso Calciopoli che all’epoca ricopriva il ruolo di direttore sportivo. A distanza di anni, l’ex dirigente bianconero è tornato a parlare di quanto successo manifestando ancora una certa innocenza. Anche se in seguito alle indagini Moggi venne radiato dalla FIGC, l’addetto ai lavori è ancora convinto di aver agito nel bene.

Anzi, a margine della riunione degli azionisti bianconeri, il 18 del prossimo mese entrerà ufficialmente il nuovo consiglio di amministrazione, il futuro presidente risponde al nome di Gianluca Ferrero, l’ex DS della Juve ha detto che se c’è stato qualcuno ad aver rubato, non è di certo stato il suo ex club.

L’ex bianconero tra passato e futuro: le dichiarazioni del dirigente

Una dichiarazione clamorosa quella rilasciata da Moggi che alla fine del suo intervento ha anche fatto un importante regalo al presidente uscente. “Siamo stati indicati di cose che erano state fatte da altri – ha esordito l’ormai 85enne ex direttore sportivo – La Juventus ha sempre vinto sul campo”.

Questo è stato l’incipit del principale indiziato che ha poi continuato asserendo: “Non abbiamo mai rubato niente a nessuno. Semmai sono stati gli altri ad aver rubato a noi“. Poi il regalo fatto ad Agnelli: “Voglio regalargli questo cofanetto, dentro c’è una chiave in cui c’è tutto Calciopoli”. Chissà come emergerà da un documento come questo.

Dopodiché Moggi ha anche commentato l’attuale vicenda che vede coinvolto il club bianconero: “Non bado a quello che leggo sui giornali. In assemblea ho sentito cose diverse. Dal mio canto ringrazio Andrea Agnelli: nove scudetti non sono facili da vincere. Chi è dentro conosce le difficoltà che ci sono nel riuscire a vincere. La società, però, non si è mai difesa. Forse non l’ha saputo fare, o forse ha lasciato cadere tutto ciò che gli veniva tirato addosso. Questo ha fatto della Juve un giocattolo in mano a tanti”.