Morte Pelè: il saluto commovente di Ronaldo e Messi

Addio Pelé. Il campione brasiliano non è riuscito a vincere la sua partita più importante. Le leggende di oggi ha voluto salutare O Rei.

Alla fine il campione verdeoro, capace di vincere tre Coppe del Mondo, non ce l’ha fatta. Poco fa si è spento Edson Arantes do Nascimento, noto a tutti come Pelé, in seguito ad una lunga malattia. Proprio in questi ultimi giorni si è parlato molto del suo stato di salute.

Ricoverato tempo fa per via di un brutto male che lo aveva colpito, di recente le ultime notizie giunte dal Brasile parlavo di un sistema immunitario, quello dell’ex campione, che non rispondeva più alle cure. Una notizia che ha lasciato tutto il mondo, non solo gli amanti del pallone, con il fiato sospeso.

Poco dopo la fuga di notizie, lo stesso ospedale che aveva preso in cura la leggenda, aveva rassicurato tutti dicendo che lo stato di saluto dell’ex storico numero dieci non era particolarmente peggiorato. Anche se era alle prese con un’infezione alle vie respiratorie, Pelé sembrava potercela ancora fare.

Addio Pelé, il campione brasiliano se n’è andato ad 82 anni

Invece, all’età di 82 anni, se n’è andato con grande rammarico da parte di tutti. Pelé ha dedicato al calcio praticamente tutta la sua vita. Anche dal letto della struttura nella quale era in cura, l’ex calciatore non perdeva mai una partita del suo Brasile. In questo periodo di Mondiali non ha fatto mai mancare il suo sostegno.

Peccato, però, che la Selecao non l’abbia potuto salutare nella maniera migliore. La notizia della sua dipartita ha letteralmente scatenato i protagonisti di oggi in campo. Due su tutti, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Proprio quest’ultimo, aveva da poco ricevuto grandi complimenti da parte di O Rei.

Nonostante l’Argentina sia da sempre una grande rivale del Brasile, l’ex campione ha trovato in sé la sportività per congratularsi con gli storici avversari. Il tutto tramite un bel post condiviso su Instagram. Le apparizioni in pubblico di Pelé con il passare degli anni sono diventate sempre meno e l’unico modo per avere sue notizie, più o meno dirette, era quello di seguirlo sui social.

E, proprio attraverso i social, è arrivato l’ultimo saluto da parte della Pulce e di CR7. Il fresco vincitore del torneo iridato, per omaggiare la leggenda verdeoro ha condiviso uno scatto di sé in compagnia proprio del mito. Foto accompagnata da tre semplici parole: “Riposa in pace“.

L’ultimo saluto di Cristiano Ronaldo e Messi

Questo il messaggio condiviso dall’argentino nei confronti di Pelé. Il rivale portoghese, invece, sempre condividendo uno scatto molto simile, si è però voluto concedere un post decisamente più lungo.

“Le mie più sentite condoglianze a tutto il Brasile, e in particolare alla famiglia del signor Edson Arantes do Nascimento”. Questo è stato il primo pensiero di CR7 che ha poi proseguito dicendo: “Un semplice arrivederci all’eterno Re Pelé non sarà mai sufficiente per esprimere il dolore che attualmente abbraccia l’intero mondo del calcio”.

Anche se appartenente ad un calcio lontano da quello di oggi, Pelé è riuscito a resistere nel tempo e ad essere un’ispirazione per praticamente tutti i calciatori che sono venuti dopo di lui. Cristiano Ronaldo ha poi concluso scrivendo: “Un’ispirazione per così tanti milioni, un riferimento di ieri, oggi, per sempre. L’affetto che ha sempre dimostrato per me è stato reciproco in ogni momento condiviso, anche a distanza. Non sarà mai dimenticato e il suo ricordo vivrà per sempre in ognuno di noi amanti del calcio. Riposa in pace Re Pelé”.