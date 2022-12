Calciomercato Milan, che rinforzo dal Chelsea: firma subito

By

Il Milan di Stefano Pioli piazza un super colpo in entrata e fa felici i tifosi rossoneri. Il calciatore è atteso in Italia nei prossimi giorni.

Messe in archivio le due sconfitte nelle amichevoli contro Liverpool e Arsenal, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad affrontare, oggi alle 18.15, sul terreno del Philips Stadion, il Psv Eindhoven di Ruud van Nistelrooy nell’ultima gara del 2022 prima della ripresa del campionato di Serie A.

Una Serie A che ripartirà proprio con i rossoneri che, alle 12.30 di mercoledì prossimo, andranno a far visita alla Salernitana di Davide Nicola in occasione del lunch match che aprirà la sedicesima giornata di campionato. Una sedicesima giornata che, com’è ormai noto, sarà preceduta dall’apertura ufficiale del calciomercato al quale starebbe strizzando l’occhio anche il Milan, a caccia di rinforzi in vista della seconda parte di stagione.

Rinforzi che Maldini e Massara stanno cercando soprattutto per l’attacco, per il quale piace Randal Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte, e la porta, per la quale, invece, stando a quanto riferito da Tmw poco fa, è spuntato fuori il nome di Édouard Mendy del Chelsea.

Calciomercato Milan, Mendy come vice Maignan: si può fare

Visto l’allungarsi dei tempi di recupero di Mike Maignan, il Milan starebbe pensando di ingaggiare un nuovo portiere che prenda il posto del francese fino a data da destinarsi. Un nuovo portiere che, ovviamente, non faccia rimpiangere l’ex Lille e che dia sicurezza alla squadra la quale, con una seconda parte di stagione ancora tutta da giocare, crede fortemente nella rimonta scudetto ai danni del Napoli.

Una rimonta scudetto alla quale, come anticipato, potrebbe presto prendere parte, Édouard Mendy che, chiuso al Chelsea dalla rinascita di Kepa, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di trasferirsi a Milano dove, seppur temporaneamente, avrebbe un ruolo di primo piano nell’undici di Stefano Pioli.

Uno Stefano Pioli che, pronto a riaccogliere in gruppo anche Zlatan Ibrahimovic, vorrebbe avere quanto prima a disposizione il forte portiere classe ’92, reduce da un discreto Mondiale col suo Senegal, chiuso agli ottavi di finale. L’operazione col Chelsea sembra fattibile, ma resta da capire quale formula vorranno proporre i Blues al Milan affinché Mendy possa davvero sbarcare in Italia.

Calciomercato Milan, non solo la porta: i rossoneri puntano a rinforzare anche l’attacco: piace Iglesias del Betis Siviglia

Mendy è l’obiettivo principale del Milan per rinforzare il suo pacchetto arretrato, visto il lento recupero di Maignan. Un Milan che, però, non punta a rafforzare solo la difesa, ma anche l’attacco che, con Ibrahimovic e Giroud non più giovanissimi e un Origi praticamente inesistente, vorrebbe mettere al fianco di Rafael Leao un elemento forte e affidabile che dia una mano almeno fino a giugno.

Un elemento che Maldini e Massara avrebbero già individuato in Spagna e che risponde al nome di Borja Iglesias, attaccante classe ’93 attualmente in forza al Betis Siviglia che valuta il suo gioiello tra i 28 e i 25 milioni di euro.