Milan: arriva la stellina del Mondiale, prende il posto di Origi

Il calciomercato del Milan è fortemente legato alle operazioni in uscita: Origi può partire per lasciare spazio ad un protagonista in Qatar.

La rincorsa verso il tricolore sta per partire. Tutti gli occhi sono puntati addosso al Napoli che oltre ad essere al primo posto, è anche l’unica squadra di Serie A ancora imbattuta. Il prossimo sarà uno scontro fondamentale per gli uomini di Luciano Spalletti che dovranno misurarsi con un Inter in ripresa.

La squadra di Simone Inzaghi è la quarta forza del campionato e il suo obiettivo è quello di finire la stagione con un piazzamento valido per la Champions League. Traguardo che però, passerà anche da sfide impegnative come quella prevista a San Siro mercoledì 4 gennaio. Chi farà il tifo per i nerazzurri sarà con buone probabilità di Milan. La formazione meneghina è a -8 dai partenopei e ha bisogno assolutamente di un passo falso da parte dei rivali per risalire la china.

Il Diavolo, dal proprio canto, oltre a scendere in campo per primo, avrà anche un match abbordabile. La sedicesima giornata vedrà infatti i rossoneri avversari della Salernitana in trasferta. Una sfida ostica che è però nelle corde di questo Milan. Fischio d’inizio previsto per le 12:45. I rossoneri hanno la possibilità di vincere e di mettere il fiato sul collo ai primi in classifica.

Milan, valigia in mano per Origi: la Premier lo aspetta

Periodo delicato questo per il club lombardo che dovrà anche fare i conti con il futuro. Gennaio è da sempre uno snodo cruciale per i club che devono mettere a posto le loro rose in vista delle prossime finestre di calciomercato. La prima, quella invernale, durerà per tutto il mese di gennaio.

Dopodiché, via ai preparativi per l’anno nuovo. In quel lasso di tempo il club dovrà capire il futuro di alcuni suoi elementi. L’attacco, viste l’età di Olivier Giroud e di Zlatan Ibrahimovic e il rendimento al di sotto delle aspettative di Divock Origi, ha bisogno di migliorie e il Milan è pronto a farlo.

Il sostituto è già pronto ad abbracciare la Serie A

Anche a costo di sacrificare proprio il belga arrivato a Milanello appena l’estate scorsa. L’ex Liverpool, classe 1995, è arrivato al Milan a titolo gratuito. Rivenderlo permetterebbe al Diavolo di incassare soldi importanti da reinvestire immediatamente nel calciomercato. Il nome diventato caldo proprio nelle scorse ore è quello di Randal Kolo Muani.

Attaccante dell’Eintracht Francoforte, club con il quale i meneghini hanno già concluso importanti affari, che non vedrebbe l’ora di abbracciare un campionato importante come quello italiano. Trattativa che rimane però fortemente legata alle operazioni in uscita. Questo significa che prima di dare il benvenuto a Muani, dovrà fare le valigie Origi. In Premier League continuano a seguire il giocatore.