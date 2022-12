Calciomercato, non solo CR7: l’Al Nassr prende altri due campioni

L’Al Nassr non si ferma più: dopo aver ingaggiato Cristiano Ronaldo, il club arabo punta altri due campioni che Cr7 conosce benissimo.

L’ingaggio di Cristiano Ronaldo da parte dell’Al Nassr è sicuramente la notizia di cui sentiremo più parlare in questi giorni. Una notizia, venuta alla luce quando l’asso portoghese era ancora impegnato in Qatar, confermata e smentita continuamente fino all’ufficialità arrivata poche ore fa.

Dopo una carriera passata interamente in Europa con le maglie di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, Cr7 lascia il calcio che conta per farsi ricoprire d’oro dall’Al Nassr che, stando a quanto emerso in queste ore, gli ha fatto firmare un contratto più che faraonico da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo.

Un legame che durerà fino al 2025, al termine del quale al classe ’85 verrà assegnato il ruolo di ambasciatore affinché all’Arabia Saudita vengano assegnati i Mondiali del 2030. Un ruolo, questo, che garantirà a Cristiano Ronaldo altri 500 milioni di euro che, per i prossimi sette anni, faranno di lui lo sportivo più pagato al mondo con uno stipendio che arriverà a toccare il miliardo di euro.

E all’Al Nassr, stando a quanto riportato da Tuttosport, il 37enne lusitano potrebbe presto condividere lo spogliatoio con altri due campioni, nonché vecchie conoscenze dei tempi della Liga, attualmente impegnati in Europa con le maglie di Barcellona e Paris Saint Germain. Stiamo parlando ovviamente di Sergio Busquets e Sergio Ramos i quali potrebbero sbarcare in Arabia Saudita nei prossimi giorni.

Calciomercato, l’Al Nassr non bada a spese: dopo Cristiano Ronaldo, fari puntati su Busquets e Sergio Ramos

L’arrivo di Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita è ormai fatto. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore e con essa anche gli auguri a Cr7 di tutto il mondo sportivo che ora si prepara a vedere all’opera con la maglia dell’Al Nassr, il fuoriclasse portoghese che, stando a quanto venuto a galla nelle scorse ore, potrebbe presto essere raggiunto in gialloblù da due vecchie conoscenze dei tempi in cui giocava in Spagna con il Real Madrid.

Due vecchie conoscenze che rispondono ai nomi di Sergio Ramos e Sergio Busquets che, stando a quanto riferito da Tuttosport, potrebbero presto lasciare Paris Saint Germain e Barcellona per volare anche loro in Arabia Saudita e farsi ricoprire d’oro. Ovviamente, qualora le trattative per i due calciatori iberici dovessero andare in porto, parigini e blaugrana hanno già in mente i profili a cui puntare per coprirsi.

Calciomercato, Jorginho al Barcellona se Busquets va all’Al Nassr

Nel caso in cui Sergio Busquets dovesse realmente trasferirsi all’Al Nassr, il Barcellona è pronto a puntare tutto su Jorginho, dato in uscita dal Chelsea il quale spera di cedere il centrocampista italiano in Catalogna così da poter ingaggiare Enzo Fernandez dal Benfica. Un ingaggio, quello del fresco campione del Mondo con l’Argentina, che i Blues andrebbero a concretizzare pagando alla società portoghese la clausola da 120 milioni di euro inserita nel contratto del giocatore.