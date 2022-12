Inter, affare da 100 milioni: ci pensa il Real Madrid

Una delle sorprese del mondiale sta per cambiare squadra. Inseguito da tutta Europa, serie A e Premier in testa, il campioncino di 19 anni ha deciso dove giocherà l’anno prossimo: vestirà la maglia del Real Madrid.

Il mercato invernale in realtà inizierà domani, ma il Real Madrid segue questo talento da tempo e nelle ultime ore ha accelerato, avendo paura in particolare della concorrenza che arriva dalla Premier e dall’Italia.

Per quanto riguarda l’Inghilterra, il primo estimatore del ragazzo nato a Stourbridge il 19 giugno 2003, risponde al nome di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha chiesto al suo club di investire in questa sessione di mercato sul centrocampo, mettendo il nazionale inglese al primo posto della sua lista.

L’Inter e il PSG ci avevano fatto più di un pensiero

I nerazzurri avevano pensato al futuro centrocampista del Real Madrid, il calciatore piace a Simone Inzaghi che lo aveva incontrato già quando sedeva sulla panchina della Lazio. L’erede di Conte infatti, affrontò il Borussia Dortmund in Champions. Il 20 ottobre 2020 all’Olimpico vinsero i capitolini 3-1; in Germania il 2 dicembre finì 1-1.

Oltre al club di Zhang, chi avrebbe fatto follie sul mercato per il geometra britannico è Nasser Al-Khelaifi. A inizio dicembre in in un’intervista a ‘Sky News UK’, il presidente del PSG si era sbilanciato. “È uno dei calciatori migliori che ci sono a questo torneo. È incredibile come giochi il suo primo Mondiale con estrema calma. È semplicemente fantastico. Se lo vorrei al PSG? Certamente è un giocatore che vorrei, non lo nascondo, ma è giusto essere rispettosi del suo attuale club, con cui parleremo prima se giudicheremo di voler il giocatore con noi”. Ma il ragazzo formatosi nel Birmingham ha già spazzato via ogni tentazione di mercato differente: giocherà in Spagna.

Jude Bellingham ad un passo dal Real Madrid

Arrivato in Germania nel mercato estivo 2020, per Bellingham il Borussia Dortmund ha versato al Birmingham ben 25 milioni di euro. Tanti se si pensa che all’epoca il ragazzo aveva appena festeggiato i 17 anni. In Qatar, con l’Inghilterra, Bellingham ha segnato 1 gol e fornito 1 assist in cinque match. In nazionale in tutto 22 gettoni e una marcatura. I Blancos per il cartellino del giocatore, in scadenza 2025, pagheranno oltre 100 milioni al sodalizo tedesco.

In Bundesliga una stagione da incorniciare

Il quasi ex Borussia Dortmund, prima della pausa, stava disputando la sua migliore stagione. Tre gol e due assist in 15 recite di Bundesliga; addirittura quattro reti e 1 assist nelle cinque sfide in Champions. Performance che non sono passate inosservate e che hanno fatto fare al Real Madrid il passo decisivo per accaparrarselo.

La trattativa condotta da Florentino Perez

L’affare è stato condotto dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Come riporta il sito di ESPN, quest’ultimo si sarebbe avvalso anche del rapporto personale con il CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joaquim Watzke.