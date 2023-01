Calciomercato, addio al Liverpool: c’è la Juventus

Calciomercato, la Juventus fa spesa in Premier League. Il calciatore lascia il Liverpool di Jurgen Klopp e si prepara a firmare per la Vecchia Signora.

Ancora tre giorni e poi sarà di nuovo Serie A. Dopo la pausa per il Mondiale in Qatar, terminato ormai due settimane fa, il massimo campionato italiano è pronto a ripartire con la sedicesima giornata. Una sedicesima giornata in cui spiccherà soprattutto la sfida di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Luciano Spalletti che proverà a consolidare ancora di più il suo primo posto centrando la quattordicesima vittoria su sedici partite disputate.

Una sfida, quella tra meneghini e partenopei, che sarà preceduta da tutte le altre gare del pomeriggio tra cui quella dello Stadio Zini di Cremona tra i padroni di casa di Massimiliano Alvini e la Juventus di Massimiliano Allegri. Una Juventus che, attualmente terza in graduatoria e reduce da sei vittorie consecutive senza subire gol, sta monitorando con attenzione il mondo del calciomercato il quale, pronto ad aprire ufficialmente i battenti domani, potrebbe regalare qualche trattativa interessante in vista dell’estate.

Trattativa come quella per Roberto Firmino che, in scadenza di contratto col Liverpool di Jurgen Klopp, potrebbe decidere di firmare per la Vecchia Signora che già lo aveva cercato, seppur senza successo, la scorsa estate. Non più titolare inamovibile nello scacchiere del tecnico tedesco, l’attaccante brasiliano, stando a quanto riportato da Eurosport, potrebbe infatti sbarcare in Italia già nei prossimi giorni.

Calciomercato Juventus, Firmino può firmare già a gennaio

L’arrivo a Liverpool di Cody Gakpo, acquistato dal Psv Eindhoven per 42 milioni di euro, non ha sicuramente fatto felice Roberto Firmino che, passato già in secondo piano nelle scelte di Jurgen Klopp, in seguito all’arrivo estivo di Darwin Nunez dal Benfica, sta diventando quasi un peso per i Reds i quali, visto il suo contratto in scadenza al 30 giugno, starebbero seriamente prendendo in considerazione l’idea di cederlo altrove.

Un attaccante, il classe ’91 brasiliano, giunto sulla sponda rossa del Mersey nel lontano 2015 quando al Liverpool era ancora in atto la ricostruzione che solo quattro e cinque anni più tardi avrebbe portato ai trionfi in Champions League e Premier League. Due successi, questi, ai quali Firmino ha sicuramente fornito il suo apporto il quale, però, stando a quanto trapelato recentemente, sembrerebbe, come detto, non essere più richiesto dal club inglese che, a questo punto, non dovrebbe opporsi a un’eventuale firma del calciatore con la Juventus del neo presidente, Gianluca Ferrero.

Firmino-Juventus: si può fare, ma Klopp frena l’operazione

La vittoria interna sul Leicester dell’altro giorno ha permesso al Liverpool di portarsi a quota 28 punti in classifica, a ridosso della zona Champions League, distante, ora come ora, appena quattro punti. Un successo, quello sulle Foxes (il quarto consecutivo in campionato), accolto con grande soddisfazione da Jurgen Klopp il quale, al termine del match, ha parlato anche del ruolo di Firmino in squadra. Un ruolo che per il tecnico tedesco non è assolutamente in discussione.