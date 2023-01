Calciomercato, è Inter-Napoli anche sul mercato: affare da 15 milioni

Non solo gara di cartello di Serie A, quella tra Inter e Napoli è anche una sfida importantissima sul calciomercato.

Ancora pochi istanti e la sfida di cartello della sedicesima giornata di Serie A andrà in scena. A San Siro, fischio d’inizio fissato alle 20:45, si affronteranno Inter e Napoli in un incontro che promette scintille. La compagine partenopea, al rientro in questo 2023 ben salda al primo piazzamento, è attualmente a +5 dal Milan secondo in classifica.

La formazione rossonera oggi è stata la prima ad andare in goal: la rete di Leao, insieme a quella di Tonali, hanno permesso al club meneghino di accorciare sugli azzurri di mettere loro il fiato sul collo in attesa di un match tutto da seguire. Chissà come si presenteranno i due club al rientro in un match così importante.

Inter-Napoli, big match anche sul mercato

I dubbi di formazione sono stati sciolti proprio pochi minuti fa. La formazione guidata da Inzaghi, per l’occasione padrona di casa, calcherà il manto erboso con il suo classico 3-5-2. Tra i pali, nonostante l ultime polemiche che hanno anche aperto le porte ad una possibile partenza, è stato confermato Onana.

In difesa, invece, niente De Vrij. Al suo posto a guidare il terzetto arretrato sarà Acerbi. Con Skriniar da una parte, anche lui tanto discusso, e Bastoni dall’altra. A centrocampo, invece, Darmian e Dimarco saranno gli esterni. Mentre Barella, Chalanoglu e Mkhitaryan agiranno nel mezzo. Le due punte saranno Dzeko e il tanto atteso Lukaku. Niente Martinez per i nerazzurri, il Toro è ancora a riposo dopo le fatiche relative alla Coppa del Mondo.

Partenopei, invece, con Meter sostituto da Sirigu per via della febbre. Davanti a lui, difesa a quattro con: Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, con Rrahmani e Kim al centro. I centrocampisti saranno Anguissa, Lobotka e Zielinski. A supporto del tridente formato da Osimhen, punta di riferimento, Politano e Kvaratskhelia che agiranno invece ai suoi lati.

Il nome conteso dai meneghini e dai partenopei

Tuttavia, Inter e Napoli non si stanno preparando solo per il match clou di giornata. In questo periodo, meneghini e partenopei si stanno affrontando anche in un’altra sfida: quella sul calciomercato. C’è un talento particolarmente apprezzato che gioca in Ligue 1 e che i due club strapperebbero ben volentieri al Lille.

Il suo nome è quello di Tiago Djalò. Difensore centrale portoghese giovanissimo, poiché nato nel 2000, cresciuto nello Sporting Lisbona e considerato uno degli astri nascenti del suo calcio. Attualmente valutato intorno ai 15 milioni di euro, i due club avrebbero visto in lui il profilo ideale per rinforzare la difesa.

In casa nerazzurra sta per partire Skriniar, in scadenza di contratto e intenzionato a non rinnovare. Mentre in quella azzurra l’indiziato numero uno per dire addio è Juan Jesus. Lecito pensare che si aprirà una vera e propria asta nei confronti del giovane Djalò.