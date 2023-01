Calciomercato Milan, l’affare si complica: annuncio del mister

Importante ritorno in campionato per il Milan che ha battuto la Salernitana conquistato tre punti preziosi. Ora, però, è tempo di mercato.

Alla ripresa del campionato non sono mancate le sorprese. Capitombolo della Lazio, quarta forza del campionato, che dopo essere andata in vantaggio contro il Lecce è uscita dal Via del Mare sconfitta con il risultato di 2-1.

Boccone amaro per la compagine di mister Sarri che al rientro nell’anno nuovo sperava di ritrovare la marcia di qualche mese fa. Stop, tutto sommato agrodolce, anche per l’Atalanta. La Dea, al contrario dei rivali capitolini, dopo essere andata sotto di due goal in casa dello Spezia è riuscita a portare a casa un insperato pareggio. 2-2 e sospiro di sollievo per Gasperini.

Bene anche Roma e Milan che in attesa di conoscere il risultato del match clou di giornata, si godono i loro tre punti. Proprio in questo momento, stanno chiudendo il turno numero sedici di Serie A Inter e Napoli. In contemporanea insieme a loro anche Udinese ed Empoli.

Calciomercato, super prestazione e affare che si complica

Il primo goal dell’anno, tuttavia, l’ha realizzato Rafael Leao. Vero e proprio uomo copertina del campionato italiano che l’anno scorso ha chiuso la stagione confermandosi grande protagonista. Se il Milan è riuscita ad agguantare lo scudetto il merito è soprattutto suo.

Dopo un periodo di alti e bassi, il campione portoghese sta ora godendo del suo miglior momento di forma. Lo sa la formazione meneghina ma lo sanno anche i top club in giro per l’Europa. In tempi non sospetti, infatti, il Chelsea si era fatto avanti con un’offerta da tre zeri rifiutata dai meneghini.

Maldini e compagnia hanno voluto mantenere il pugno forte e confermare la presenza in rosa dell’asso portoghese. Destinato a prendersi il Milan anche in questa stagione e nel futuro più prossimo persino il Portogallo. Con Cristiano Ronaldo fuori dai radar, è andato a giocare in Arabia Saudita al Al Nassr, il posto sulla corsia mancina della nazionale lusitana è ormai di proprietà del rossonero.

Il mister ha le idee chiare

La prestazione del classe 1999 ha lasciato a bocca aperta anche i suoi colleghi. Deulofeu, in campo con i friulani ed ex Milan, subito dopo la partita dei meneghini ha pubblicato un tweet facendo i complimenti al compagno di reparto. Insomma, Leao è senza dubbio uno dei calciatori più importanti di questa Serie A.

Lo sanno i colleghi ma lo sa soprattutto mister Pioli che al termine della sfida con la Salernitana, quella vinta 1-2 grazie al goal del portoghese e di Tonali, ai microfoni de cronisti presenti ha messo in mostra il suo gioiellino. “La sua miglior prestazione da quando è qui”ha esordito il tecnico che ha poi continuato dicendo: “ha dato una mano in tutte le zone del campo senza risparmiarsi”.

Leao, tuttavia, dovrà ora essere bravo a mantenere certi standard: “Ha mostrato il suo potenziale ed ora ha il compito di essere continuo. Deve esprimersi sempre su questi livelli“. Solo così potr ambire ai traguardi più prestigiosi.