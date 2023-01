Juventus, ecco il primo colpo: annuncio di Max Allegri

La Juventus ha abbracciato quello che può essere davvero il primo colpo dell’anno in Serie A. Mister Allegri sorride e si gode il talento.

La giornata numero sedici si è finalmente conclusa. Anche la Serie A, dopo alcuni dei maggiori campionati in giro per l’Europa, è tornata in campo. Tra i verdetti di maggiore rilievo, c’è senza dubbio la vittoria del Milan che con i tre punti conquistati all’Arechi contro la Salernitana continua a far sentire il fiato sul collo al Napoli primo della classe.

Bene anche la Juventus che, alla prima dopo la burrasca che si è abbattuta ai piani alti del club, non ha perso lo smalto e ha continuato a dire la sua grazie agli stessi ritmi dell’anno scorso. Merito anche della cura Allegri.

Il tecnico livornese, dopo un primo periodo fatto soprattutto di bassi e di pochi alti, sembrerebbe aver finalmente trovato la quadra. Nelle ultime sette partite di campionato la Vecchia Signora è infatti riuscita a totalizzare un bottino di ben 21 punti. Punteggio pieno per loro.

Juventus, pronto il primo colpo dell’anno

Senza dimenticare i 13 goal fatti e gli zero subiti. Oltre ad aver vinto, la Juve ha anche mantenuto la propria porta inviolata. Se l’inizio di stagione non fosse stato così travagliato, complici anche gli infortuni, chissà in che posizione in classifica sarebbero i bianconeri.

L’ultima vittoria della compagine piemontese è arrivata in trasferta. A farne le spese è stata la Cremonese di mister Alvini che sembra ormai destinata ad un repentino ritorno nella serie cadetta. A privare i grigiorossi di un punto che sarebbe stato oro colato, ci ha pensato il solito Milik.

Autore di un’importante stagione, fin qui, nonché del goal vittoria che ha permesso alla Juventus di agguantare tre punti nei minuti di recupero del secondo tempo. E ora che in casa della formazione più titolata d’Italia stanno per rientrare alcuni importanti elementi, le rivali faranno bene a guardarsi le spalle.

La Vecchia Signora sta tornando. Nei prossimi giorni si insidierà anche il nuovo consiglio di amministrazione e se ne vedranno delle belle. Anche per quanto riguarda il calciomercato.

Allegri ha detto sì: sarà subito a disposizione

Al termine della sfida contro la Cremonese, il tecnico dei bianconeri ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben sperare per il futuro. Dopo un lungo periodo di stop, infatti, i grandi assenti della stagione stanno per tornare agli ordini di mister Allegri.

Occhi puntati, quindi, su Pogba e compagni. Il francese, ancora alle prese con i postumi dell’operazione al ginocchio, si è da poco immortalato sulla neve a sciare. Immagini che hanno suscitato non poche polemiche.

Per il ritorno del centrocampista classe 1993 potrebbe volerci ancora un po’. Chi è invece pronto a fare il suo ritorno in gruppo è invece Di Maria. L’argentino si è da poco laureato campione del mondo con l’Albiceleste e userà le nuove energie, fisiche e mentali, per essere il vero rinforzo di questa nuova Juventus.

Allegri conta molto su di lui e si augura, come ha dichiarato ai microfoni dei giornalisti presenti nel post gara di Cremonese-Juventus, di avere il Fideo già a disposizione sabato prossimo. Il 7 gennaio la Vecchia Signora ospiterà l’Udinese. Fischio d’inizio fissato per le 16:00.