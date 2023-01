Serie A, esonero in arrivo: già scelto il sostituto

I risultati di ieri hanno rilanciato la lotta alla salvezza di diverse squadre, ripartite con il piede giusto. Il ko della Salernitana ha riacceso i dubbi di Danilo Iervolino: la Salernitana cambierà il tecnico.

La classifica dei campani in realtà non è drammatica, dopo 16 gare la Salernitana è al quattordicesimo posto con 17 punti. Le ultime prestazioni – soprattutto l’approccio con il Milan, in gol due volte nei primi 15 minuti – non hanno convinto il presidente che a breve potrebbe produrre una scelta importante.

L’erede di Claudio Lotito e Roberto Mezzaroma avrebbe già maturato una scelta dolorosa: salutare Davide Nicola, tecnico del miracolo che l’anno scorso ha consentito alla Salernitana una miracolosa salvezza.

Salernitana: il ko col Milan può cambiare la stagione

Da ottobre in poi la Salernitana non ha fatto risultati pessimi, la sensazione è che si sia rotto qualcosa tra allenatore e società. Rivedendo il calendario, i ragazzi di Davide Nicola il 2 ottobre hanno preso un pesante 5-0 al Mapei Stadium col Sassuolo. Il 9 arriva il successo interno per 2-1 sul Verona, il 16 ottobre invece la sconfitta per 2-0 nella San Siro nerazzurra. Il 22 e 30 ottobre due successi di rilievo: il primo è l’1-0 casalingo con lo Spezia; quindi il 3-1 in trasferta con la Lazio.

Il 5 novembre il 2-2 interno con la Cremonese, mentre quattro giorni dopo arriva il ko al Franchi per 2-1. Il sipario però è di quelli che fanno male: il 13 novembre la Salernitana cade 3-0 al Brianteo, perdendo uno scontro con una diretta concorrente. Il presidente non ha gradito è nelle ultime ore è arrivata la sentenza: Davide Nicola è a un passo dall’addio.

Nicola vicino all’esonero: il favorito per la sostituzione

Davide Nicola sta per lasciare la Salernitana, manca solo l’annuncio ufficiale. Come riporta il sito alfredopedulla.com, la società starebbe valutando diversi profili, con un nome preferito, per distacco. Sul taccuino del presidente Iervolino anche Davide Ballardini, Eusebio Di Francesco e Leonardo Semplici, ma il tecnico favorito è un altro.

Il presidente Iervolino vuole Walter Mazzarri

Il club è al lavoro, la scelta è di quelle irreversibili: se si cambia allenatore non si può tornare indietro. Il patron Iervolino e il ds, Morgan De Sanctis, avrebbero avviato i contatti con Walter Mazzarri. L’allenatore toscano è fermo dal maggio 2022, quando terminò l’avventura con il Cagliari. L’ex Napoli deve dare una risposta in tempi brevi alla Salernitana, altrimenti i campani guarderanno altrove.

Quando Iervolino diceva: “Fiducia piena a Nicola”

Il 18 ottobre scorso, intervenendo al Gran Galà del Calcio dell’AIC, Iervolino non aveva dubbi sul proprio tecnico. “La fiducia in Nicola è piena? Piena, piena. Lui è un grandissimo allenatore, abbiamo elaborato con lui questo progetto, la squadra è stata costruita sul suo modo, con la sua idea, con la sua strategia, quindi assolutamente Nicola è con noi e cercheremo di fare un anno importante, ma è logico che qualche partita ci fa riflettere, come il 5-0 a Sassuolo, ma non è stato mai messo in discussione”, aveva affermato.