Milan, affare da 50 milioni. La firma arriva subito

Il Milan ha chiuso un affare da 50 milioni di euro. Importante colpo da parte della dirigenza rossonera che punta vincere ancora.

Nemmeno il tempo di smaltire quanto accaduto durante la sedicesima giornata di campionato che per la Serie A è di nuovo arrivato il momento di godere delle luci dei riflettori.

Tra oggi e lunedì, si consumerà infatti l’intero turno numero diciassette della massima divisione italiana di calcio. Alcuni verdetti sono stati già diramati. Altra bella risposta da parte della Juventus che continua a non accusare i problemi ai vertici del club e continua con il suo filotto di vittorie con tanto di porta inviolata.

Lo score ora è arrivato a 8 gare vinte senza subire goal. Un vero e proprio ruolino di marcia da scudetto per la Vecchia Signora che se non fosse partita in ritardo rispetto alle concorrenti, chissà dove sarebbe ora.

Calciomercato Milan, accordo raggiunto: c’è la firma

Ciononostante, al primo posto c’è ancora il Napoli. Anche se i partenopei hanno perso un delicato match in trasferta contro l’Inter, sono ancora loro i primi della classe. Compagine azzurra che domenica pomeriggio si misurerà in casa con la Sampdoria.

Il match clou di giornata, tuttavia, sarà quello di domani sera alle 20:45. In quel di San Siro si consumerà così un altro incontro di cartello. Fondamentale per lo scudetto e per le sorti dei primi quattro piazzamenti, quelli validi per accedere alla prossima Champions League.

L’incontro in questione vedrà affrontarsi Milan e Roma. Entrambi club reduci da una vittoria preziosa. Per il Diavolo, poi, è arrivata anche la piccola ma importante soddisfazione di aver segnato i primi goal dell’anno solare. Merito di Rafael Leao, sempre più uomo copertina della Serie A, e Sandro Tonali.

I dettagli del primo affare rossonero dell’anno

Calciomercato costantemente aperto in casa Milan. Soprattutto per quanto riguarda il portoghese, ormai tra i pezzi maggiormente richiesti. Per convincere il club rossonero a cedere, tuttavia, ci vorrà la classica offerta impossibile da rifiutare.

Il talento lusitano, qualora venisse ceduto, porterebbe nella casse del club una cifra monstre. A proposito di grandi affari, proprio in queste ore la formazione meneghina ha messo a segno un colpo.

Ismael Bennacer, in scadenza a giugno prossimo, sembrerebbe aver finalmente firmato il rinnovo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista algerino si è legato al club fino al 2027. Nelle tasche del calciatore finiranno 4 milioni all’anno, bonus esclusi. Attenzione anche alla clausola però.

Stando alle ultime di mercato, nel nuovo contratto sarebbe infatti stata inserita una clausola rescissoria pari a 50 milioni di euro. In giro per il mondo gli estimatori di Bennacer non mancano. Tuttavia, chi vorrà accaparrarsi il suo cartellino dovrà quindi tirare fuori una somma di denaro considerevole. Un vero e proprio colpo in entrata per i rossoneri.