Calciomercato Milan, affare con il Chelsea ad un passo: tifosi infuriati

Niente Milan: il calciatore ha scelto il Chelsea. La firma sul nuovo contratto dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Mentre la Serie A è in scena con le partite della diciassettesima giornata di campionato, continuano a venire a galla indiscrezioni di calciomercato che hanno per protagoniste le squadre del massimo campionato italiano.

Squadre come il Milan di Stefano Pioli che, attualmente terzo in classifica con 36 punti alle spalle di Juventus e Napoli (i rossoneri giocheranno alle 20.45 contro la Roma) e reduce dalla vittoria esterna di mercoledì pomeriggio sul campo della Salernitana di Davide Nicola, sarebbe finito sotto la lente d’ingrandimento per un’operazione sfumata all’ultimo che avrebbe potuto portare all’ombra della Madonnina quel Dani Olmo già messo nel mirino ai tempi in cui lo spagnolo militava nella Dinamo Zagabria.

Un giocatore, il classe ’98 che, stando a quanto riferito dal Daily Mail, sarebbe ormai a un passo dal salutare il Lipsia per accasarsi al Chelsea di Todd Boehly che, sfumati Mudryk e Thuram, avrebbe deciso di accontentare Graham Potter puntando fortemente su di lui.

Calciomercato, Dani Olmo a un passo dal Chelsea

Ancora fermo ai box con il suo Lipsia, dal momento che la Bundesliga ripartirà solo il prossimo 20 gennaio, Dani Olmo, come detto, è finito al centro di voci di calciomercato secondo le quali sarebbe ormai a un passo dal trasferirsi al Chelsea di Graham Potter. Un Chelsea che non se la sta passando benissimo in Premier League (i Blues sono addirittura decimi in classifica, a meno dieci dalla zona Champions League), ma che sta dominando sul palcoscenico della sessione invernale di trattative.

Dopo aver annotato sul proprio taccuino il nome di Enzo Fernandez, la cui trattativa da 120 milioni di euro col Benfica potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni, i londinesi avrebbero infatti convinto anche la società tedesca a privarsi del suo gioiello il quale, salvo sorprese, potrebbe sbarcare nella capitale inglese già nei prossimi giorni. Non si conoscono ancora i dettagli precisi dell’operazione, ma pare che il Chelsea dovrebbe versare nelle casse del Lipsia un qualcosa come 50 milioni di euro i quali dovrebbero essere accettati, il condizionale è sempre d’obbligo, senza riserve dal club teutonico.

Calciomercato, retroscena Dani Olmo: il Milan fu vicinissimo allo spagnolo che però preferì il Lipsia

Dani Olmo è attualmente legato al Lipsia da un contratto che scadrà il 30 giugno 2024. Un contratto che il club tedesco gli fece firmare quasi tre anni fa dopo averlo prelevato, per 35 milioni di euro, dalla Dinamo Zagabria la quale, com’è ben noto, era in contatto anche col Milan il quale aveva già trovato un accordo con la società croata per il trasferimento in Italia del calciatore che però preferì andare in Germania per giocare subito la Champions League e soprattutto godere della bontà di un progetto tecnico che poneva (e pone tuttora) al centro la crescita dei giovani.