Mercato, la Roma compra: il giocatore firma

La Roma stasera affronta il Milan, ma i giallorossi sono molto attivi sul mercato. Il ds Joao Pinto infatti, sta per chiudere un colpo importante.

Dopo il pareggio dell’Inter a Monza di ieri e l’odierno 2-2 casalingo tra Lazio ed Empoli, la Roma è in piena corsa Champions. Pellegrini&Co infatti sono a quota 20, dovendo affrontare alle 20.45 i Campioni d’Italia.

Con un pareggio contro il Milan, la Roma agguanterebbe i biancocelesti al quinto posto. Facendo punteggio pieno a San Siro li scavalcherebbe, a quota 33 si troverebbe solo ad una lunghezza dall’Inter, attualmente quarta.

La Roma gioca su più tavoli

Secondo il portale elgoldigital.com, la Roma sul mercato lavora su più fronti. In particolare, i giallorossi avrebbero puntato tre obiettivi, da tempo sul taccuino del Betis Siviglia. Insomma, si tratterebbe di un anomalo derby di mercato romano.-andaluso.

A sfidarsi i due direttori sportivi: Joao Pinto per la Roma, Antonio Cordón per il Betis Siviglia.

Il risiko di mercato riguarda due centrocampisti e un esterno, attualmente occupati in Francia, Brasile e Inghilterra. Il primo è un nome già noto alle cronache giallorosse, gli altri due sono nomi nuovi per Trigoria, non per l’Italia.

Mourinho ripensa ad Houssem Aouar

Il tecnico della Roma lo stima, lo vorrebbe in rosa per dare un vero regista ai giallorossi. Il suo nome è Houssem Aouar, 24 anni compiuti a giugno, francese con origini algerine. Giocatore con una sola presenza con i vice-Campioni del Mondo, ma in Qatar non c’era. Aouar è in scadenza di contratto con l’Olympique de Marseille. In stagione per lui solo 364′ spalmati in sette match di Ligue1, una sola rete. Il geometra di Lione lo scorso anno sembrava ad un passo dal Betis Siviglia, ma nonostante lo sforzo del suo connazionale, Nabil Fekir, in forza proprio agli spagnoli, l’affare non andò in porto.

Per Cardoso occhio anche allo Spezia

Il secondo nome in ballottaggio tra Roma e Betis Siviglia è quello di Johnny Cardoso, contratto fino al 2024 con l’Internacional de Porto Alegre. Cardoso, 21 anni, è nato a Denville, New Yersey, calcisticamente è un brasiliano puro ma ha scelto la nazionale Usa con cui vanta quattro chiamate. Su di lui c’è forte interesse dello Spezia. Calciatore polivalente, la Roma avrebbe messo gli occhi su di lui, soprattutto per la capacità di muoversi sia da mezzala, sia da regista puro.

Ayoze Perez: sarà lui il prossimo colpo della Roma

Il giocatore più vicino alla Roma, se non a gennaio certamente a giugno, è Ayoze Pérez. Ventinove anni compiuti il 29 luglio, l’esterno spagnolo va in scadenza con il Leicester e ha già comunicato che non rinnoverà. Pagato oltre 33 milioni nel 2019 per la gioia del Newcastle, l’ala non ha mantenuto le promesse.

In questa stagione registra solo 379′ in otto gare di Premier. Perez sembrava destinato alla Liga, ma la Roma ha già convinto il giocatore che a breve sbarcherà nella Capitale per dare più alternative allo Special One.