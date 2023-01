Preso Brekalo: c’è l’annuncio, sta firmando

Il talento di Zagabria ha scelto la serie A. Nonostante la corte di tante compagini straniere, in primis dalla Liga, Josip Brekalo sta firmando con una squadra italiana.

In piena crescita, a soli 24 anni, il croato vuole ripetere l’esperienza già vissuta con la maglia del Torino nella stagione 2021-2022. Per lui, alla corte di Ivan Juric, sette reti in 32 presenze. Ora è nuovamente un protagonista del mercato.

Per il fantasista da registrare la delusione per la mancata chiamata, dal ct Zlatko Dalic, nei 26 che hanno preso parte alla spedizione in Qatar. Brekalo ha vestito tutte le maglie della selezione croata. Dall’Under 14 a quella maggiore con cui è sceso in campo 33 volte, segnando quattro gol. Ultima apparizione datata 13 giugno 2002, in Nations League contro la Francia.

Due club di serie A sull’ex Torino

Josip Brekalo è attualmente in scadenza di contratto con il Wolfsburg, non rinnoverà. Questo lo ha reso un boccone interessante sul mercato, anche perché la sua stagione non è nata sotto i migliori auspici. In Bundesliga le cose non vanno come lui si aspettava.

Al termine della scorsa stagione il croato aveva chiesto il ritorno in Germania, opponendosi al riscatto proposto dal club di Cairo. Scelta di mercato decisamente errata, col senno di poi. L’ex tecnico della nazionale croata, Nico Kovac, attuale allenatore del Wolfsburg, ha concesso al suo connazionale solo 313 minuti nella prima parte di stagione. Abbastanza per far pentire Brekalo della scelta fatta. Ora, a mercato aperto, due squadre della serie A si sono ricordate delle sue prestazioni convincenti col Torino.

Monza e Fiorentina su Brekalo: il giocatore ha scelto

Josip Brekalo, abile nel dribbling e dotato comunque di una buona gamba, spesso nella sua prima pagina nella massima serie italiana ha fatto la differenza. Questa innata capacità di saltare l’uomo lo ha portato alla ribalta anche in questa sessione di mercato. Come riportato oggi dall’esperto di mercato, Nicolò Schira, il giocatore ha rifiutato le offerte di Real Betis Siviglia e Getafe. La scelta è stata fatta: vuole la serie A. La lotta è tra due club: Fiorentina e Monza. Il tecnico Palladino, insoddisfatto del rendimento di Gianluca Caprari, avrebbe indicato in Brekalo un profilo prioritario da portare al Brianteo.

Fiorentina dritta sul giocatore: a breve la firma

Salvo ribaltoni della ultima ora, sempre ipotizzabili quando si parla di mercato, Josip Brekalo ha scelto la sua prossima destinazione. Giocherà la seconda parte della stagione con la maglia della Fiorentina, espressamente richiesto dal tecnico gigliato, Vincenzo Italiano. I viola sono a quota 23 punti, la classifica è stretta e i gigliati, con l’aiuto del croato, vogliono centrare l’Europa League.