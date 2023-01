Juventus: Pogba rientra, ecco la sua prima gara

Massimiliano Allegri continua a sorridere dopo l’ultima vittoria contro l’Udinese. Il tecnico della Juventus oggi ha visto nuovamente allenarsi Paul Pogba.

Una notizia di grande rilievo per la Vecchia Signora che di fatto in stagione non ha mai potuto contare sull’apporto del Campione del Mondo 2018. Trenta anni il prossimo 15 marzo, il centrocampista in estate aveva accettato la corte della Juventus per la sua seconda avventura alla Continassa.

Paul Labyle Pogba sbarcò a Torino nel 2012, colpo a zero geniale di Beppe Marotta. Con la Juventus, nella sua prima vita bianconera, ha vinto i seguenti titoli: quattro scudetti consecutivi dal 2012 al 2016; due Coppe Italia (2014-2015 e 2015-2016. Non bastasse, ha alzato al cielo anche tre Supercoppe di Lega (2012, 2013 e 2015).

Menisco ko e il calvario nella sua seconda vita bianconera

Paul Pogba era stato il colpo di mercato della scorsa estate. Allegri intorno a lui voleva ricostruire il centrocampo che tanto aveva fatto godere i tifosid ella Juventus. A fine luglio il ko al menisco, la prima decisione di adottare una terapia conservativa per salvare il Mondiale in Qatar, scelta poi rivelatasi errata. Il 5 settembre l’intervento chirurgico, ma il danno ormai era fatto e Pogba ha visto l’iridata Francia dal divano di caso.

L’annuncio della rinuncia venne dato lo scorso 31 ottobre dalla sua agente, Rafaela Pimenta. “Dopo le visite mediche di ieri e di oggi, è estremamente doloroso informare che Paul Pogba avrà ancora bisogno di riabilitazione dopo l’operazione al ginocchio di inizio settembre. Per questo motivo, Paul non potrà fare parte della nazionale francese in Qatar”, affermò allora l’erede del compianto Mino Raiola. Oggi Pogba è tornato a correre, un’arma in più nella rincorsa scudetto della Juventus.

Pogba in gruppo: prima corsa dopo l’intervento

Venerdì sera alle 20.45 ci sarà Napoli-Juventus, lui non giocherà ma quanto accaduto stamattina darà una grande spinta ai suoi compagni. Pogba ha finalmente effettuato una parte dell’allenamento in gruppo, un nuovo inizio per il beniamino dei tifosi bianconeri. Nello specifico, come si evince dal suo profilo Instagram, l’ex United ha effettuato un segmento atletico con il resto della rosa, lavorando anche con il cuoio nella fase tecnica. Il 29 gennaio si terrà Juventus-Monza, data probabile per la sua prima convocazione.

Pogba scalpita: l’entusiasmo dei tifosi

Le immagini e le foto di Pogba sui social bianconeri hanno fatto esplodere l’entusiasmo dei sostenitori. Sul profilo twitter della Juventus tanta incredulità. Salvo 1987 scrive “Il polpo è tornato”; The docto chiede “Pogba è tornato o è un copia e incolla?”. Esilarante Giovanni che verga: “Allora due sono le cose: o sono andato di capa e vedo i draghi oppure quello è davvero Paul Labile Pogba”. Il giocatore sorride, la corsa della Juventus allo scudetto riparte anche da Paul Pogba.