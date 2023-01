Napoli, colpo Mondiale. Si trasferisce a gennaio

Colpo in arrivo dal Qatar, in un certo senso, per il Napoli che continua a lavorare sodo nel mercato in entrata.

Calendario di fuoco per il Napoli che nel giro di una settimana sarà chiamato a scendere in campo in due gare assolutamente importanti ai fini della stagione. Il primo match, fissato per venerdì prossimo al Diego Armando Maradona, sarà in campionato e vedrà gli uomini di Luciano Spalletti sfidare la sorprendete Juventus.

Il club di Massimiliano Allegri, dopo un avvio di stagione pienamente altalenante, da ottobre è riuscito ad ottenere un interessantissimo filotto di vittore che ha fatto della Juve la squadra più in forma del campionato. Ma anche la seconda squadra in classifica. Per questo il match in programma tra qualche giorno sarà di vitale importanza per lo scudetto.

Manca ancora un bel po’ al termine della stagione, deve ancora finire il girone d’andata, ma i punti in ballo nello scontro diretto rischiano già di fare un’enorme differenza. Ad oggi il divario tra Napoli e Juventus e di 7 punti. Non pochi ma nemmeno troppi.

Napoli, ancora occhi puntati sulla Coppa del Mondo

Poi, con tutte le scorie fisiche e mentali, la compagine partenopea sarà chiamata a giocare in Coppa Italia. L’avversaria degli ottavi sarà la Cremonese. La squadra grigiorossa sembra destinata ad andare in Serie B, visto che ha già un piede nella serie cadetta, e giocherà in coppa con veramente poche pretese.

Per questo per i partenopei la sfida del Maradona, giocheranno infatti in casa anche in coppa, potrebbe rivelarsi una vera e propria trappola. Insomma, due impegni da non sottovalutare per il club campano che in questo periodo di calciomercato è anche alle prese con diversi affari.

Uno di questi fa riferimento direttamente alla da poco terminata Coppa del Mondo. Sono svariati i calciatori protagonisti in Qatar che fanno gola ai club italiani. Tuttavia, c’è un nome in particolare che è finito sul taccuino del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli.

Il nuovo nome per il centrocampo partenopeo

Il DS del Napoli ha infatti messo gli occhi addosso al talentuoso centrocampista offensivo del Genk Bilal El Khannouss. Diciottenne marocchino che ha già fatto il suo esordio in nazionale e ha già giocato in una manifestazione iridata. Non da protagonista, ma certamente come valido elemento per il futuro.

La nazionale magrebina è cresciuta molto e il classe 2004 è solo uno dei tanti talenti nordafricani. Cresciuto calcisticamente e non in Belgio, in seguito ad un periodo nelle giovanili dell’Anderlecht, ad acquistare il suo cartellino è stato il Genk. Ora, però, la corte dei top club europei potrebbe spingerlo cambiare direttamente campionato.

Attenzione Napoli, perché sulle sue tracce ci sono anche altri top club europei. Secondo fichajes.com, il talento del Marocco ha alle calcagna anche gli osservatori di Ajax, Manchester City, Paris Saint Germain e Bayern Monaco.

Dovrà perciò essere bravo il Napoli se vorrà accaparrarsi il suo cartellino. Oggi valutato intorno ai 5 milioni di euro. E pensare che lo scorso giugno al suo attuale club di appartenenza ne è costati appena 100 mila. Per chiudere la trattativa sarà bene muoversi subito e far firmare il giocatore già a gennaio.