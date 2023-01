Napoli, Lozano vola in Premier. Il sostituto firma subito: i dettagli

Il Napoli si sta preparando a fare affari con la Premer League. Pronto il doppio colpo: uno in entrata e uno in uscita.

Prosegue la marcia d’avvicinamento che sta accompagnando i club italiani verso la giornata di campionato numero diciotto. Nonché la penultima valevole per il girone d’andata. Turno che inizierà venerdì prossimo con una sfida assolutamente di cartello. Fischio d’inizio previsto per le 20:45.

Il teatro dei sogni, per l’occasione, sarà ancora una volta il Diego Armando Maradona di Napoli. Impianto che vedrà sfidarsi i partenopei, primi in classifica, e la Juventus che in questo momento appare come la formazione più in forma della Serie A.

Insomma, la prima della classe ospiterà e sfiderà sotto il proprio pubblico la seconda in classifica. Una sfida che potrebbe letteralmente paralizzare il Paese, incollato davanti alla tv a seguire un match di vitale importanza circa le sorti del campionato.

Calciomercato Napoli, affare in Premier ad un passo

Le prime diciassette gare già consumate del massimo campionato italiano di calcio hanno dato dei verdetti importanti. Il Napoli, in cima alla graduatoria della Serie A, fino a questo momento è già riuscita a totalizzare la bellezza di 14 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta.

Quella maturata a San Siro contro l’Inter nel debutto in questo 2023 appena cominciato. Interessante è anche lo score relativo alle reti realizzate e a quelle subite. Il Napoli, infatti, sta godendo anche del miglior attacco: già 39 reti andate a segno e appena 13 subite. Numeri che fanno del reparto avanzato azzurro il più prolifico del campionato.

La loro difesa, invece, è la seconda meno battuta. La prima, per rendere il tutto ancora più interessante, è proprio quella della Juventus. La Vecchia Signora ha recentemente ottenuto uno score, in termini di punti e di porte inviolate, letteralmente da lasciare a bocca aperta. L’ultima marcatura subita dalla Juve risale infatti allo scorso 8 ottobre.

Quando ad andare in goal contro di lei fu Brahim Diaz del Milan. Da quel momento Massimiliano Allegri e i suoi hanno chiuso la saracinesca e le hanno vinte tutte. Uno stimolo in più per il Napoli che vorrà di certo interrompere il loro momento d’oro.

I dettagli dell’affare partenopeo

Questi, tuttavia, continuano ad essere anche i giorni del calciomercato. Il Napoli sembrerebbe finalmente aver appianato il gap con le grandi, merito anche di un’ottima campagna acquisti, e allora il piano della società continuare ad essere lo stesso degli ultimi mesi: vendere bene per comprare meglio.

E’ successo con Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly e potrebbe succedere ancora. Questa volta con Irving Lozano. Voci provenienti dall’Inghilterra continuano a parlare insistentemente del suo passaggio in Premier League. Con l’Arsenal indiziato numero uno ma attenzione anche al Newcastle.

Il valore del calciatore messicano si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Una somma decisamente importante che il club sarebbe immediatamente disposto a reinvestire sul mercato. Almeno in parte. Il nome caldo per sostituire Chucky è ancora quello di Adama Traoré. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport. Esterno d’attacco mancino noto per il suo fisico possente e in scadenza contrattuale.

Nonostante giochi per la nazionale della Costa d’Avorio, il classe 1996 ha anche il passaporto spagnolo e questo è un dettaglio non da poco visti i vincoli relativi all’acquisto di calciatori extracomunitari. Traoré attualmente milita nel Wolverhampton ma già in questo periodo di mercato invernale può liberarsi a parametro zero. Il Napoli valuta.