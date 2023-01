Asensio via dal Real: arriva in serie A

Un colpo di mercato potrebbe alzare la qualità di una delle big della serie A. Marco Asensio sta lasciando il Real Madrid: la serie A è una sua priorità.

Ventisette anni il prossimo 21 gennaio, il fantasista spagnolo da tempo è sul piede di partenza. Negli ultimi 18 mesi è stato al centro di tante trattative di mercato, questa però sembra davvero la volta buona per dire addio al Real Madrid.

Il centrocampista di Palma de Mallorca è in scadenza di contratto, non è più al centro del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. L’allenatore italiano infatti gli preferisce altri centrocampisti e il nazionale soffre questa situazione. Per Marco Asensio sono 35 i gettoni con la Spagna, conditi da due reti. Di queste 35 recite, anche quattro in Qatar con la squadra allenata da Luis Enrique.

Lo strappo è evidente: solo 246 minuti in Liga

Marco Asensio è chiaramente sul mercato, lo dicono i numeri in campionato. Fino ad ora il numero 11 è stato schierato solamente 11 volte, segnando 1 gol e realizzando i due assist. Ma sono cifre che ingannano, perché i minuti giocati sono solamente 246. Insomma, la media è di circa 24 minuti per match, decisamente poco per un calciatore del suo livello.

Il giocatore è ricercato da tante squadre, in passato ha fatto sapere di gradire la serie A. Frasi che non sono passate inosservate ai tanti osservatori di mercato italiano, tanto che sul fantasista è partita una vera asta.

Quattro big della serie A su Asensio

Prima della fine dello scorso campionato, sul ragazzo cresciuto al Maiorca si era instaurato un derby di mercato. A cercarlo in particolare Milan e Inter, attirate dalla scadenza del contratto a giugno 2023. Interesse che non è mai venuto meno, anche a novembre quando, soprattutto i rossoneri, hanno cercato un contatto con il suo agente, Jorge Mendes. In realtà, la prima squadra a cercare il giocatore era stata la Juventus a inizio 2022, interesse andato scemando poi nella sessione estiva di trasferimenti.

Stesso agente di Mourinho: la Roma in pole

Nel massimo campionato italiano però, chi può fare veramente il colpo di mercato risulta essere la Roma. I giallorossi infatti, potrebbero sfruttare una corsia preferenziale, chiamata Jorge Mendes. Il super-procuratore portoghese infatti gestisce gli interessi di Mourinho, questo potrebbe facilitare l’arrivo di Marco Asensio a Roma.

Occhio Roma, su Asensio anche l’Atletico Madrid

La Roma però deve sbrigarsi. Su Marco Asensio nelle ultime ore si sarebbe fiondato anche l’Atletico Madrid. I Colchoneros infatti vogliono subito far dimenticare la cessione di Joao Felix, per farlo puntano dritto allo storico rivale. A rivelarlo il sito specializzato elgoldigital.com. Il club guidato dal Cholo infatti, non naviga in condizioni economiche floride. Asensio arriverebbe a zero e questo faciliterebbe la conclusione dell’affare.