Milan, colpo Barcellona: affare da 60 milioni

Il Barcellona è molto attivo sul mercato e sta portando a termine un’operazione importante. Il giocatore potrebbe firmare nelle prossime ore.

I catalani sono primi in Liga a quota 41 punti, tre in più degli eterni rivali del Real Madrid, nove sopra il sorprendente Real Sociedad. Juan Laporta vuole intervenire sul mercato per non perdere l’occasione di staccare i rivali.

Il Barcellona non si trova in acque troppo floride, quindi ogni investimento sul mercato va effettuato con attenzione. Quella che sta per essere portata a termine è una trattativa sulla quale i blaugrana lavorano da tempo.

Il Barca soffia il talento al Milan

Le strisce ci sono ma i colori sono diversi. Sul talento che sta per approdare al Camp Nou da tempo si registrava l’interesse del Milan. Massara e Maldini hanno osservato a lungo il talento di Terrassa, ipotizzando un intervento sul mercato, soprattutto se Rafael Leao non dovesse rinnovare con il Milan.

Quella del Milan è una passione antica. L’agente del giocatore, Juanma Lopez, ai microfoni di gianluca di marzio.com, ha recentemente dichiarato: «Quanto è stato vicino al Milan? Molto… a Boban piaceva tantissimo, ci ha provato per settimane, ci siamo anche incontrati a Milano, ero in compagnia di suo papà e di Andy Bara. Ma alla fine ha scelto il giocatore, ha preferito proseguire il suo percorso di crescita in Bundesliga». Affare di mercato saltato quindi.

Il Barcellona ad un passo da Dani Olmo

Ventiquattro anni compiuti il 7 maggio, contratto in scadenza con il Lipsia nel 2024, Dani Olmo è un assoluto crack di mercato. Fantasista dal destro vellutato. Solo 1 gol e due assist in 10 match in questa stagione di Bundesliga, il catalano si è fatto apprezzare amche in Qatar, dove ha disputato quattro gare con la Spagna. Ha vestito quasi tutte le maglie della sua selezione, con quella maggiore cinque gol in 29 presenze.

Olmo alla Bild: “Barcellona sarà sempre casa mia”

Solo ieri, alla Bild, il trequartista aveva ammesso il desiderio di tornare in patria. “Il Barcellona sarà sempre casa per me. Ho parlato più volte con il ds del Lipsia, Max Eberl, ma non ho trattato questo argomento”, ha affermato il calciatore esploso nella Dinamo Zagabria. “Forse ne parleremo in questi giorni qui al campo di allenamento e vedremo che succederà. Tutto è possibile”, aveva però aggiunto, quasi profetico.

Xavi vuole Olmo: il Lipsia spara altissimo

Secondo Marca, il Barcellona vorrebbe chiudere l’affare. L’ostacolo principale resta il prezzo. I tedeschi, che nel 2020 hanno versato 29 milioni alla Dinamo Zagabria per il cartellino del giocatore, chiedono una cifra alta: oltre i 50 milioni. A spingere in casa blaugrana è il tecnico Xavi Hernandez, vedremo se Juan Laporta deciderà di chiudere subito o aspettare giugno, quando il costo, a 12 mesi dalla scadenza, sarà inevitabilmente più basso.