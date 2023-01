Serie A, colpo dalla Liga. C’è l’ok per il trasferimento immediato

La Serie A osserva la Liga e progetta il prossimo colpo di calciomercato. La trattativa è fattibile e si può chiudere a gennaio.

Il calciomercato non chiude mai, questo è vero, ma ci sono un paio di periodi dov’è più attivo del solito. I migliori colpi il più delle volte vanno a segno in estate ma da qualche anno a questa parte anche il mercato invernale ha regalato dei colpi d’eccezione.

Prima della pandemia, ad esempio, la Serie A in questo periodo aveva chiuso per due entrate d’eccezione come Zlatan Ibrahimovic e Christian Eriksen. Un anno fa invece, andando fuori dal Belapaese, ci aveva pensato il Liverpool chiudendo la trattativa per Luis Diaz. Esterno prelevato dal porto che ha poi spinto i Reds a cedere Sadio Mané.

Quest’anno la compagine di Jurgen Klopp si è forse superata, visto che prima delle altre ha chiuso il colpo Cody Gakpo. L’esterno olandese è passato da PSV al Liverpool qualche giorno fa e ora tutti gli occhi sono puntati su Roberto Firimino. Non più inamovibile e destinato ad altri lidi. L’Italia è una possibilità, con Juventus e Roma che restano alla porta.

Serie A, si studia il colpo dalla Liga

Attenzione anche agli altri grandi protagonisti della Coppa del Mondo. Come Enzo Fernandez, ad esempio, che ha già detto no all’addio in inverno. Almeno un paio di top club europei erano pronti a chiudere per il suo cartellino, in cambio di una cifra monstre, ma alla fine non s’è più fatto niente. Il Chelsea, sulle tracce del Musico, si è però ben presto consolata. I Blues, infatti, hanno dato il benvenuto a Joao Felix.

In uscita dall’Atletico Madrid e sbarcato in Premier League proprio in queste ore. Tornando agli affari delle italiane, un altro nome caldo è quello di Youssef En-Nesyri. Già opzionato dal West Ham ma che ha preferito rimanere al Siviglia almeno fino a fine stagione. Secondo alcune fonti, scelta dovuta all’interesse del Milan.

La trattativa si chiude a gennaio

Tra gli altri nomi caldi in giro per l’Europa, non per forza protagonisti in Qatar, non manca quello di Arnaut Danjuma. Nato in Nigeria ma di passaporto olandese che ha già detto di voler salutare il Villareal.

A riportare l’informazione del suo imminente addio, potrebbe infatti andare via a gennaio, è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano che attraverso il suo profilo Twitter ha spiegato come il calciatore sia pronto a dire addio al Sottomarino Giallo. Non mancano le pretendenti, in Italia e in Europa.

Per quanto riguarda la Serie A, in pole position c’è il Napoli che è stato avversario del suo club in amichevole e che sarebbe ben lieto di aggregarlo alla rosa già da ora. Danjuma di mestiere è un esterno sinistro di fascia. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.