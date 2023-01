Calciomercato Juventus: sta arrivando dal Porto

La Juventus continua a studiare il calciomercato in attesa di compiere la mossa migliore. Il nome nuovo arriva direttamente dal Portogallo.

Non manca ormai molto diciottesimo turno, nonché penultimo filone di partite valevole per il girone d’andata, della Serie A. Tutti i riflettori sono già stati puntati sul Diego Armando Maradona. Impianto che alle 20:45 di venerdì vedrà il Napoli sfidare la Juventus.

I partenopei primi in classifica avranno di fronte a sé un incontro di vitale importanza circa le sorti del campionato. La Juve, infatti, grazie ad una serie di risultati incredibili che l’hanno portata ad ottenere punti preziosi, è ora la seconda forza del campionato.

In caso di vittoria, la Vecchia Signora tornerebbe prepotentemente a candidarsi per il titolo di campione d’Italia. Cosa che i partenopei non vogliono lasciarsi sfuggire. Dopo le stagioni passate a duellare con i bianconeri, questa volta vogliono essere gli azzurri ad avere la meglio.

Calciomercato Juventus, il nome nuovo che arriva dal Portogallo

Alla vigilia del match, in conferenza stampa, non sono mancate alcune frecciatine in vista del tanto atteso incontro. In particolare, a non essersi risparmiato, è stato Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, alla guida del Napoli, ha ammesso che i favoriti sono e rimangono i bianconeri.

Dato quello che ha investito la Vecchia Signora sul mercato, qualsiasi risultato al di sotto del primo piazzamento sarebbe per loro un fallimento. Una bella dichiarazione quella di Spalletti che non ha fatto altro che mettere ancora più pressione addosso alla Juventus.

Compagine, quella di Massimiliano Allegri, che non perde e non subisce goal dallo scorso 8 ottobre. Giorno in cui a fare lo scalpo della Juve fu il Milan. In attesa di conoscere quale verdetto darà il campo del Maradona, la Juve continua a percorrere la propria strada anche fuori dal campo.

Soprattutto per quanto concerne il calciomercato. Un nuovo nome, infatti, è stato da poco accostato alla società bianconera. Vista la rosa a disposizione del mister, il suo arrivo sarebbe un vero e proprio colpaccio di mercato.

Trattativa ad un passo: i dettagli dell’accordo

Si tratta di Joao Mario, terzino destro classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Porto e ancora di proprietà dei Dragoes. Stando a ciò che emerso da Calciomercato.it, il club portoghese sarebbe pronto ad accettare una somma di denaro molto vicina ai 20 milioni di euro.

Capace di giocare sia a destra che a sinistra, il ventitreenne, li ha compiti lo scorso 3 gennaio, sarebbe un rinforzo perfetto per Mister Allegri. Soprattutto perché in quella stessa posizione, di laterale a destra, sta per andare via Juan Cuadrado. Il colombiano è in scadenza di contratto e il suo tempo a Vinovo sembra finito.

Ad essersi fatto avanti nei confronti del calciatore ci ha pensato l’Inter che sarebbe lieto di godere della sua esperienza e duttilità. La trattativa tra la Vecchia Signora e il Porto può chiudersi in tempi brevi. La Juve cerca in rinforzo in quel ruolo e quello di Joao Mario sarebbe un profilo ideale. Il prezzo, poi, appare più che alla portata.