Serie A, Frattesi saluta il Sassuolo. Si trasferisce in una big

Dopo anni di militanza nel club neroverde, Davide Frattesi sembra ormai pronto a dire addio al Sassuolo per restare comunque in Serie A.

Appena qualche settimana fa i club italiani, almeno quelli di Serie A, si erano concessi un po’ di riposo forzato a causa della Coppa del Mondo. Da gennaio in poi, invece, tra Coppa Italia e campionato, le italiane sono tornate grandi protagoniste.

Da qualche giorno a questa parte, infatti, la coppa nazionale è entrata nel vivo e ha già mandato in scena gli ottavi di finale. Bene Inter e Fiorentina che, seppur non prive di difficoltà, sono riuscite a strappare il proprio pass per la fase successiva del torneo. Niente quarti, piuttosto, per il Milan che non è riuscito ad avere la meglio contro il Torino.

1-0 con un uomo in meno per i granata che al termine della sfida di San Siro hanno festeggiato un’insperata vittoria. Ora per il Diavolo l’obiettivo numero uno rimanere fare bene in campionato e confermarsi in Champions League. Magari, perché no, da prima in classifica.

Serie A, volta Frattesi: lascia il Sassuolo

La prossima settimana toccherà anche alle altre grandi della Serie A. Il primo match sarà quello del Napoli in vetta al campionato che vorrà dire la sua anche in coppa. Di fronte ai partenopei ci sarà la Cremonese che non avrà di certo come principale obiettivo quello di ben figurare nel torneo.

Tuttavia, la spensieratezza dei grigiorossi potrebbe giocare un brutto scherzo ai partenopei se non scenderanno in campo concentrati al massimo. Il giorno dopo il match degli azzurri, dalle 15:00 del pomeriggio fino alla sera alle 20:45 passando per le 18:00, ci saranno poi gli ultimi tre match valevole per gli ottavi di finale.

In campo quindi Atalanta, Lazio e Juventus che si misureranno rispettivamente con Atalanta, Bologna e Monza. Intanto, però, si sta consumando anche l’ultimo incontro della giornata quello tra la Roma e il Genoa.

Un nuovo club per il centrocampista della Nazionale

Formazione giallorossa che oltre al campo ha anche altre importanti questioni a cui pensare. Una di queste è legata a José Mourinho. Dapprima promesso sposo della panchina del Portogallo, nelle ultime ore qualcosa circa il futuro dello Special One sarebbe cambiato in maniera piuttosto drastica.

Le voci di un suo possibile addio si sono placate e, anzi, il mister lusitano avrebbe anche fatto alla dirigenza qualche nome per l’anno nuovo. Il principale indiziato è Davide Frattesi. Cresciuto nelle giovanili giallorosse e ora pronto a fare il suo ritorno nella Capitale.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la mezzala del Sassuolo e della Nazionale sarebbe l’obiettivo numero uno, del club e del tecnico, per rinforzare il centrocampo. La formazione neroverde è ben disposta a cedere i suoi elementi pregiati. A patto, però, che in cambio venga presentata un’offerta congrua. Per questo la Roma dovrà bussare alle loro porto con una somma di denaro molto vicina ai 25 milioni di euro.