Calciomercato, colpo dalla Premier. C’è l’ok per il trasferimento

La Premier League continua a fare affari: in entrata e in uscita. Il nuovo nome caldo piace anche ad un top club della Serie A.

Il grande calcio internazionale prosegue anche dopo la Coppa del Mondo che ha visto l’Argentina di Lionel Messi agguantare il titolo. Per quanto riguarda la Serie A, nonostante il passo falso al rientro in campo in vetta al classifica c’è ancora il Napoli.

La compagine partenopea sarà presto chiamata a giocare un altro importantissimo match: quello con la Juventus in programma questa sera al Diego Armando Maradona. Una vera e propria sfida scudetto per la prima e la seconda della classe.

In Francia, invece, in cima alla classifica c’è nuovamente il Paris Saint Germain. A +6 dal secondo posto occupato dal Lens. Il prossimo turno d’oltralpe verrà chiuso proprio dai parigini che alle 20:45 di domenica sera ospiteranno il Rennes quarta forza del campionato.

Calciomercato, la Serie A guarda in Premier League

Situazione simile in Bundesliga dove il primo posto è di proprietà di Bayern Monaco, almeno fino a questo momento. Appena 4 punti di distacco dal secondo piazzamento occupato dal Friburgo. Per assistere alla ripresa del campionato tedesco, tuttavia, bisognerà aspettare la prossima settimana. Quando a partire dal 20 gennaio andrà in scena la giornata numero sedici.

In Spagna, invece, sembra essere una bagarre a due tra il Barcellona e il Real Madrid che sta facendo sentire il fiato sul collo agli eterni rivali: 3 punti e campionato ancora tutto da giocare anche nel Paese iberico. Ben diversa appare invece la situazione in Inghilterra dove la candidata per la vittoria del titolo sembra essere l’Arsenal.

Qualcosa di incredibile sta accompagnando i Gunners ancora prima in classifica. Il Manchester City, prima delle inseguitrici è sotto di 5 punti ma non sembra avere più il passo degli anni scorsi. Ad averlo ammesso sono stati alcuni giocatori al servizio di Pep Guardiola.

Il calciatore è già pronto a trasferirsi altrove

La Premier League, oltre ad essere particolarmente appassionante quest’anno, continua ad essere anche la regina del calciomercato. Lo ha dimostrato il Liverpool, che subito dopo i Mondiali qatarioti, si è gettata a capofitta sul cartellino di Cody Gakpo e lo ha portato subito in Inghilterra in cambio di 45 milioni di euro.

Poco dopo l’affare fatto dai Reds, non è voluto essere da meno il Chelsea che ha invece messo a segno il colpo Joao Felix: passato ai Blues in prestito oneroso. Nelle casse dell’Atleti, in attesa di eventuale conferma del giocatore, sono già stati immessi 11 milioni di euro. Ma non c’è solo il mercato in entrata in Premier.

Esistono infatti anche alcune trattative in uscite. E qualcuna di queste potrebbe riguardare dei top players prossimi a trasferirsi in Serie A. Il nome diventato caldo nelle ultime ore è quello di Lucas Moura. Esterno d’attacco del Tottenham, in scadenza nel 2024, in procinto di cambiare aria quanto prima.

Sulle tracce del giocatore, rivelano fonti spagnole, ci sono Siviglia e Inter. La Spagna è la destinazione preferita del brasiliano. Ma attenzione anche al Biscione che in tempi non sospetti gli aveva già fatto la corte senza riuscite ad acquistarlo. Questa potrebbe essere la volta buona per un secondo tentativo.