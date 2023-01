Serie A, doppio colpo dal Real Madrid. In Italia a parametro zero

La Serie A tiene i fari puntati sulla rosa del Real Madrid: alcuni Blancos sono in scadenza e potrebbero trasferirsi in Italia a costo zero.

Il calciomercato invernale sta entrando nel vivo. Ancora un paio di settimane a disposizione dei club europei per sistemare le loro rose mettendo a segno i colpi migliori. In questo periodo, poi, c’è anche un mercato dedicato interamente ai calciatori il cui contratto scadrà il prossimo giugno.

Ci sono alcuni top players che potrebbero firmare già oggi con una nuova squadra per poi fare le valigie a giugno. Tra gli osservati speciali, almeno fino a poco tempo fa, non mancavano i due finalisti della Coppa del Mondo: Lionel Messi e Kylian Mbappé.

Quest’ultimo, tuttavia, da non molto ha deciso di accettare l’offerta faraonica del Paris Saint Germain che lo ha legato a sé fino al 2025. Discorso diverso, invece, per il fresco campione iridato. Situazione in fase di stallo per la Pulce che non disdegnerebbe tornare a casa. E il termine casa non può che riferirsi al Barcellona.

Serie A, fari puntati sulla rosa del Real Madrid

Nonostante mister Pep Guardiola vorrebbe riabbracciare il suo pupillo in quel di Manchester, sponda City, nella testa di Leo l’unica alternativa al PSG sembrerebbe essere un ritorno in blaugrana.

A proposito dei grandi affari che bollono in Liga, occhi puntati anche su Karim Benzema. Il numero 9 più tecnico al mondo, come lo definisce qualche addetto ai lavori, è in scadenza di contratto e sono già diversi i club che hanno provato a sondare il terreno per un possibile investimento nei suoi confronti.

Anche se ha già compiuto 34 anni, Karim the Dream rimane uno dei bomber più forti di oggi. Ma anche di ieri, a dirlo sono i suoi numeri e le sue vittorie. Insomma, non sarà facile strappare l’ultimo Pallone d’Oro ad un club blasonato come quello Blancos.

Le uniche speranze per vedere Benzema lontano dalla compagine madridista, sarebbero le difficoltà finanziare del club. Tuttavia, è lecito credere che le Merengues faranno di tutto per trattenere il loro leader e capitano. Chance ridotte all’osso, dunque, per le big della Serie A.

Doppio colpo in Liga: si trasferiscono a parametro zero

Ciononostante, la punta francese non è l’unico gioiellino in casa Real che sembrerebbe in procinto di fare le valigie. Oltre a lui, c’è grande interesse nei confronti di Dani Ceballos e Mariano Diaz.

Entrambi ritenuti in esubero al Real e pronti ad essere ceduti. A giugno a parametro zero oppure subito in cambio di una cifra irrisoria. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe sondato il terreno per capire le disponibilità dei due calciatori.

Ad oggi, tuttavia, il problema più grande per il club biancoceleste rimane l’ingaggio. Sia del centrocampista che della punta, il cui stipendio si aggira intorno ai 3 milioni di euro. Non proprio la migliore partenza per la società capitolina che, ciononostante, in caso di cessione di Sergej Milinkovic-Savic potrebbe drasticamente cambiare le proprie strategie.