Wanda Nara esce tutto. Lo scatto è da non credere – FOTO

Altro gesto incredibile da parte di Wanda Nara che attraverso una diretta Instagram si è mostrata agli utenti come mamma l’ha fatta.

L’arzigogolata vita di Wanda Nara continua all’insegna dei colpi di scena. Ma prima di svelare l’ultimo gesto della bella influencer, è bene fare almeno un paio di passi indietro. Uno solo non basterebbe.

Verso la fine dell’estate, la modella argentina era tornata a far parlare di sé per alcune vicende amorose. Sentimentalmente legata al calciatore, ex Inter, Mauro Icardi, qualche mese fa Wanda avrebbe deciso di interrompere drasticamente la sua relazione con l’attaccante.

Finendo con il chiedere il divorzio. Il motivo? Lei ha ammesso che a spingerla lontano dal centravanti classe 1993 sia stato l’ordine, chiamiamolo così, da parte di lui di non farla lavorare. Una dichiarazione importante visto che anni addietro Icardi aveva scelto proprio lei come sua procuratrice.

Wanda Nara, l’ultimo gesto è incredibile: la foto ha mandato il web in tilt

Fatto sto che i comportamenti del bomber hanno spinto Wanda a buttarsi tra le braccia di un altro spasimante. Il nome è quello del rapper argentino, di quattordici anni più piccolo di lei, L-Gante.

I due, attraverso una recente intervista rilasciata ad alcuni canali argentini, si sono dichiarati amore eterno in maniera reciproca. Salvo poi rimangiarsi tutto appena qualche giorno dopo.

Insomma, quella di Wanda nei confronti del cantante sudamericano per molti è stata una pura mossa di marketing. Tuttavia, in quello stesso periodo di tempo Icardi non è uscito del tutto di scena, anzi. L’attaccante si era infatti recato in Argentina dalla moglie per cercare di sistemare le cose.

Peccato, però, che ad accoglierlo non sia stata Wanda ma la polizia. La modella ha infatti esplicitamente chiesto che la sicurezza rimanesse al di fuori della sua camera d’albergo proprio per evitare che il marito potesse fare scenate.

Wanda come mamma l’ha fatta, delirio su Instagram

Ciononostante, questo non ha fatto desistere il calciatore che tempo dopo, grazie anche ad una vacanza extralusso consumatasi alle Maldive, è riuscito nel suo intento di tornare insieme alla bella Wanda.

A confermare quella che sembravano solo dicerie, ci ha pensato lo stesso Icardi che proprio attraverso il suo profilo Instagram ufficiale aveva annunciato il ritorno di fiamma tra lui e la sua dolce metà. Anche questa volta, però, non sono mancati i colpi di scena.

Tempo dopo, infatti, la modella avrebbe preso un’altra folle decisione delle sue e si sarebbe nuovamente dichiarata al mondo come single. L’ultimo gesto, fatto su Instagram, ha poi dell’incredibile. Durante una diretta con tanto di 11 mila persone incollate davanti allo schermo, la modella ha deciso di uscire il proprio seno allo scoperto.

Una mossa che ha letteralmente mandato fuori di testa i fan. Lo screen dell’attimo è stato immortalato da qualcuno ed è diventato virale. Qui, per ovvi motivi, non è possibile mostrare lo scatto integrale. Ciononostante, è comunque possibile condividere un accenno di quello che è successo poco fa sui social. Ennesimo gesto inaspettato da parte di Wanda Nara.