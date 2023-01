Calciomercato Juventus: arriva il nuovo centrale, ha incantato al Mondiale

La Juventus ha un obiettivo: sistemare la propria retroguardia. L’ultimo nome caldo arriva direttamente dai Mondiali in Qatar.

Il primo verdetto della giornata numero diciotto di campionato è stato clamoroso: 5-1 casalingo del Napoli alla Juventus e primo posto blindato. Alla fine della sfida del Maradona, la compagine padrona di casa si è ritrovata in vetta a +10 lunghezze dai bianconeri e dal Milan.

In attesa, ovviamente, che anche il Diavolo faccia il suo ingresso in campo. Per vedere all’opera la compagine meneghina non bisognerà attendere molto. Stefano Pioli e i suoi uomini giocheranno infatti alle 18:00 di oggi in casa di un Lecce apparentemente tranquillo.

Se i rossoneri vorranno confermare il loro ruolo di inseguitrici, e confermarsi in lotta per titolo, dovranno per forza di cosa battere i salentini. Così da rimanere agganciati al treno che porta alla vittoria dello scudetto.

Calciomercato, la Juve guarda in Qatar per rinforzare la difesa

Brutta batosta per una Vecchia Signora che non è sembrata mai veramente in partita. Una vera e propria lezione di calcio quella impartita da Luciano Spalletti nei confronti di Massimiliano Allegri appena qualche ora fa.

Per i bianconeri ora l’unico obiettivo è quello di rialzare la testa e continuare con il proprio ruolino di marcia. D’altronde, prima di ieri sera la Juve aveva dato vita ad un importantissimo filotto di vittorie, e di porte imbattute, che l’aveva fatta balzare al secondo posto in classifica.

Peccato, per loro, che il mese in mezzo di porta inviolata si sia interrotto nella maniera più brutale. Il monito di Allegri sarà perciò quello di tornare a lavorare sulla difesa con la speranza di riuscire a mettere insieme i pezzi.

Il migliore in campo contro gli azzurri, per i rivali in trasferta, è stato probabilmente Wojciech Szczęsny. Estremo difensore bianconero che ha provato in tutti i modi a tenere a galla i suoi ma senza successo. Colpa anche di un atteggiamento difensivo da rivedere.

Il nome caldo: si chiude intorno ai 20 milioni

Non solo da parte della retroguardia, ma proprio di tutta la squadra. Anche perché come insegnano i professionisti di ieri e di oggi, il primo pressing parte proprio dall’attacco. Ciononostante, a livello di interpreti c’è sicuramente qualcosa da vedere nell’organico della Vecchia Signora. Ecco perché, stando a quanto emerso da Calciomercato.it, la Juve si sarebbe già gettata nel calciomercato europeo alla ricerca di un nuovo difensore.

Ed ecco che è saltato fuori il nome del classe 2001 Strahinja Pavlović. Roccioso centrale messosi in mostra nella Coppa del Mondo come uno dei più promettenti in circolazione. Il difensore mancino è attualmente di proprietà del Salisburgo ma una cifra vicina ai 20 milioni potrebbe aiutare il club bianconero ad ufficializzare il trasferimento.