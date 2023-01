Roma: Zaniolo va via, ecco chi lo sta comprando

Il calciomercato della Roma può ripartire dalla cessione di Nicolò Zaniolo. C’è un club che continua a tenere sott’occhio il fantasista.

Ancora un paio di turni di campionato e anche la Serie A volterà pagina e darà il via al girone di ritorno. La diciottesima giornata, nel frattempo, è già cominciata con la super sfida tra il Napoli e la Juventus.

Prima contro seconda. Quella che doveva essere la sfida dell’anno, tuttavia, è stata una gara a senso unico. Per tutta la durata dell’incontro la compagine di Luciano Spalletti ha infatti dimostrato di essere superiore. Nettamente. A confermarlo ci ha pensato il risultato finale.

5-1 per i padroni di casa e Vecchia Signora a casa con la coda tra le gambe. Un passo in più verso il titolo per gli azzurri che, tuttavia, non possono di certo sedersi sugli allori. Anche perché il Milan, in campo quest’oggi, ha la possibilità di scavalcare la Juve e di proiettarsi a -7 dai partenopei.

Si riapre il caso Zaniolo: la Roma pronta a salutarlo

Appuntamento alle 18:00 di oggi pomeriggio, subito dopo Cremonese-Monza, per i meneghini che saranno chiamati ad affrontare lo spensierato Lecce in terra salentina. Incontro che rischia di essere una trappola per gli uomini a disposizione di Stefano Pioli che dovranno calcare il manto erboso al massimo della concentrazione.

Di sera, a chiudere quelli che una volta erano considerati anticipi, ci penseranno i rivali dell’Inter. Nerazzurri che sfideranno in casa l’Hellas Verona. Dopodiché, in attesa del posticipo del lunedì tra Empoli e Sampdoria, andranno in scena tutti gli altri incontri. Si partirà domenica al solito orario delle 12:30 con Sassuolo-Lazio.

Sfida chiave per i biancocelesti a caccia della prima vittoria dell’anno. Poi, alle 15:00, Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Nel pomeriggio due sfide interessanti: Atalanta-Salernitana e Fiorentina-Roma. Formazione giallorossa che invece avrà tutti gli occhi puntati su Nicolò Zaniolo.

C’è un club pronto a comprare il fantasista

Il fantasista non ha fatto una bella figura in Coppa Italia contro il Genoa: maglietta strappata e bestemmia in faccia all’arbitro. Chiari segnali di nervosismo e di una possibile partenza da parte del calciatore nel giro della Nazionale.

Colpa, forse, anche nel nuovo contratto che non arriva. Il calciatore è legato alla Roma per un anno e mezzo ancora (fino a giugno 2024) ma il suo futuro, oggi, appare più incerto che mai.

Anche perché i campioni d’Italia in carica si sono fatti avanti nei suoi confronti e il classe 1999 non disdegnerebbe abbracciare il Milan. Secondo la Gazzetta dello Sport, contro la viola all’Olimpico José Mourinho potrebbe dare un’altra chance al proprio talento. Tuttavia, dovrà essere bravo il calciatore a ripagare la fiducia del mister.

Anche perché una sola buona prestazione potrebbe non bastare per far ottenere a Zaniolo il contratto dei suoi sogni. L’ex Inter vuole un contratto che rispecchi le sue qualità e potrebbe essere proprio il Milan ad offrirglielo. La qualità non gli manca, ma senza dubbio sotto l’aspetto caratteriale deve migliorare ancora molto.