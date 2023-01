Calciomercato, colpo Osimhem. Il Napoli ha già pronto il sostituto

By

I top club europei sono pronti ad affondare il colpo Osimhen. Il Napoli valuta e studia già la migliore alternativa al centravanti.

Anche il diciottesimo turno di Serie A sta per finire in archivio. Andando a ritroso, in attesa di conoscere l’esito della sfida tra Roma e Fiorentina, bella prova dell’Atalanta che nel posticipo domenicale, quello delle 18:00, ha avuto la meglio contro la Salernitana.

Tre punti preziosi per Gasperini e i suoi uomini che tornano così a -3 dalla zona Champions League. Nel pomeriggio importanti vittore anche per Bologna e Spezia che, entrambe fuori casa, sono riuscite a battere di misura l’Udinese e il Torino. Prima vittoria dell’anno anche per la Lazio che vincendo contro il Sassuolo ha mandato ancor più in crisi i neroverdi.

Sabato, invece, la Serie A ha visto giocare altre tre lombarde: Monza, Milan e Inter. Se i brianzoli e i nerazzurri sono riusciti ad aggiudicarsi il bottino pieno, rispettivamente contro Cremonese ed Hellas Verona, i rossoneri rimangono gli unici ad aver rimediato un pareggio in questa giornata. 2-2 in casa del Lecce.

Calciomercato Napoli, pazza idea Osimhen: in Europa preparano l’offerta

Tuttavia, lo scontro più clamoroso, nonché il più importante di giornata, è andato in scena venerdì e ha visto la prima della classe misurarsi con la seconda in classifica. L’esito, però, è stato totalmente a senso uno. Larga vittoria casalinga del Napoli che è riuscito ad imporsi in quel del Diego Armando Maradona con il roboante risultato di 5 reti ad 1.

Una vera e propria lezione di calcio quella impartita da Spalletti ad Allegri. Simpatico siparietto al termine del match che ha visto il tecnico azzurro rincorrere il collega per stringergli la mano.

Nonostante la rabbia del match, alla fine l’allenatore bianconero ha optato per complimentarsi con il rivale. Cosa che ha poi ribadito anche ai microfoni dei cronisti nel post gara. Tra i grandi protagonisti del match, non ha fatto mancare il suo apporto Osimhen.

L’attaccante nigeriano ha realizzato alla Vecchia Signora una doppietta che non solo gli ha permesso di aiutare il Napoli a vincere, ma che lo ha anche consacrato come miglior centravanti della Serie A. E non se n’è accorto solo il club azzurro, ma anche alcune rivali europee che sarebbero già pronte ad affondare il colpo nei confronti del classe 1998.

Le alternative per il parco attaccanti azzurro

In maniera particolare, sulle sue tracce, c’è il Manchester United. La compagine inglese sembrerebbe essere rinata dopo aver salutato Cristiano Ronaldo. Ora i Red Devils sono al terzo posto nel massimo campionato inglese, a pari punti con il Newcastle, ma con una partita in meno.

Secondo quanto riportato da fichajes.com, il centravanti nigeriano continuerebbe ad essere un obiettivo del Manchester che ha già recentemente chiuso per una punta, l’olandese Weghorst. Tuttavia, in caso di ottenimento della Champions League, la formazione inglese potrebbe pensare di affondare definitivamente il colpo Osimhen.

Versando, ovviamente, nelle case del Napoli soldi utili per fare nuovamente mercato. Gli obiettivo principali degli azzurri ad oggi potrebbero essere due: Thuram e Moukoko. Entrambi centravanti in scadenza di contratto attenzionati dalle rivali in Serie A alle quali i partenopei potrebbero giocare un brutto scherzo. Molto, però, dipenderà anche dall’esito del campionato.