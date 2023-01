Mercato Inter, c’è l’apertura del club: i dettagli dell’affare

Il mercato volge quasi al termine. I grandi club lavorano sia per adesso sia per giugno. In ogni caso, parliamo di trasferimenti a tre cifre e l’Inter c’è.

E’ solo di ieri la notizia del maxi rosso di un club come il PSG, sempre molto generoso sul mercato. In questa sessione però, il sodalizio guidato da Nasser Al-Khelaifi, non potrà spendere come ha abituato gli addetti ai lavori nell’ultimo anno.

Il debito d’esercizio del club transalpino ammonta infatti a ben 389 milioni. Un rosso che obbligherà la squadra a intraprendere due strade: cedere un big sul mercato; ricapitalizzare con una consistente immissione di liquidità.

Il club ammette: “Con le big non possiamo competere”

Uno dei talenti più ricercati gioca in Germania, pur essendo nato il 29 giugno 2003 a Stourbridge. Calciatore di livello assoluto, nonostante la giovane età ha già disputato 22 gare con l’Inghilterra, segnando anche una rete. Parliamo di uno dei primi tre crack di questa sessione di mercato

A parlare del futuro del giocatore ci ha pensato il Ceo del Borussia Dortmund, club che ne detiene il cartellino, almeno fino al 2025. “Ne discuteremo bene e ragionevolmente. Ma non dobbiamo fingere che il problema non sia sul tavolo. Se ci sono i club davvero grandi, allora non possiamo permetterci neanche una battaglia finanziaria. Jude è un ragazzo meraviglioso che ha anche le sue fluttuazioni, l’abbiamo visto. Ma senza dubbio è uno dei più grandi talenti del calcio europeo”, ha affermato Hans-Joachim Watzke, massimo dirigente di mercato dei tedeschi.

Bellingham: stesso destino di Erling Haalnd

Il Borussia Dortmund sa di avere in mano una pepita e non intende arrivare troppo vicino alla scadenza. I club tedeschi, per abitudine, non tengono i giocatori controvoglia. Il centrocampista inglese è di fatto sul mercato, su di lui tanti club. In Italia, la squadra che ci ha provato con più forza è stata l’Inter. Il Borussia Dortmund, giova ricordarlo, in estate ha venduto al manchester City Erling Haalnd per 60 milioni. Se bisogna vedere, in Bundesliga lo fanno.

L’Inter su Bellingham: gli ostacoli della trattativa

I nerazzurri sono sulle tracce del giocatore da oltre due anni. I primi interessamenti risalgono al mercato dell’estate 2020. All’epoca il giocatore militava nel Salisburgo, il Borussia Dortmund fu bravo ad affondare il colpo per 25 milioni, tanto venne versato al Birmingham per un ragazzo di soli 17 anni. Il club di Zhang ci vuole provare. Il nodo restano le mancate cessioni in casa nerazzurra.

Skriniar non è andato via, lo stesso Correa, pagato 30 milioni, non ha alcuna pretendente sul mercato. Senza dimenticare il momentaneo flop di Romelu Lukaku, il cui contratto pesa tantissimo sul già devastato bilancio dell’Inter.

AS: il Dortmund si aspetta un’asta

Sul mercato, Bellingham essendo un 2003, ha un valore altissimo. Secondo quanto scrive As, i tedeschi si augurano un’asta che porti il valore del cartellino a circa 150 milioni. A queste cifre, il Real Madrid resta la favorita assoluta per acquisire le prestazioni del gioiello inglese.