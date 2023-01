Mercato, il giocatore dice sì: arriva in una big della serie A

Siamo al 16 gennaio, il tempo stringe e il mercato a breve chiuderà. La Roma sta chiudendo un grande affare di mercato.

I giallorossi ieri hanno superato 2-0 la Fiorentina, protagonista ancora Dybala. Mourinho però non si accontenta, in conferenza ha ribadito la necessità di avere altri campioni. Il tecnico ha chiesto un intervento pesante sul mercato.

La Roma attualmente è a quota 34 punti, insieme con la Lazio e l’Atalanta. Il quarto posto al momento è appannaggio dell’Inter, avanti di tre lunghezze. Arrivare quarti per il club è fondamentale, lo dicono i bilanci.

Mercato punte: la Roma vicina al colpo grosso

La Roma, dopo gli ingenti investimenti fatti in estate, non può permettersi passi falsi. L’Europa League non è la Conference, quindi il percorso per arrivare fino in fondo alla seconda competizione europea non appare semplice, come avvenuto l’anno scorso.

Mourinho, di fatto, del mercato estivo non ha mai potuto godere delle prestazioni di Georginio Wijnaldum, centrocampista arrivato dal PSG in prestito. Ora il portoghese potrebbe avere un vero rinforzo per non avere rimpianti a fine campionato.

L’obiettivo della Roma è un esterno in grado di dare qualità al reparto offensivo. Abraham e Dybala trarranno certamente giovamento dall’arrivo del talento portoghese, attualmente impegnato in Premier.

Gonçalo Guedes lascia il Wolverhampton

Guedes potrebbe sbarcare presto nella capitale. Il ds Tiago Pinto prima però deve chiudere alcune cessioni, in primis quella di Eldor Shomurodov al Torino. Una volta liberato il posto in attacco, l’ala di Benavente sbarcherà a Trigoria. Guedes è arrivato la scorsa estate al Wolverhampton per 32 anni, cifra rilevante. Il rendimento del calciatore non fa impazzire il club inglese, disposto a lasciarlo partire in questa sessione di mercato.

Guedes: una freccia portoghese per la Roma

Gonçalo Guedes, 26 anni e contratto in scadenza nel 2026, è nel mirino della Roma da tempo. In serie A, sul calciatore, si registra un interesse anche della Juventus, ma Trigoria è nettamente in vantaggio. Per il lusitano in Premier 1 gol e 1 assist in 13 match, 709′ in tutto, molto poco per uno del suo talento. Secondo elgoldigital.com, le strade del giocatore e della Premier si stanno per dividere.

Occhio Roma: sulla tua strada sbuca il Siviglia

Secondo elgoldigital.com, principale concorrente della Roma potrebbe essere il Siviglia dell’ex ds giallorosso, Monchi. Per il nazionale portoghese – 7 gol in 32 recite con quella maggiore – si tratterebbe di un ritorno in Liga, dopo aver indossato la camiceta del Valencia. In realtà, il Siviglia tratta anche Lucas Ocampos dell’Ajax, questo potrebbe facilitare il buon esito della trattativa per Tiago Pinto. Il giocatore arriverebbe a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta di convincere gli inglesi ad accettare questa formula. Parliamo di un’operazione di mercato da almeno 25 milioni di euro.