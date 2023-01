Calciomercato, Aouar in Serie A: firma subito con il nuovo club

L’attuale finestra di calciomercato può aprire ad Aouar, in uscita dal Lione, le porte della Serie A: subito la firma sul contratto.

Appena un mese fa terminava la Coppa del Mondo, ma in questo lasso di tempo ne sono successe talmente tante che sembra passato molto di più. Complice la ripresa dei campionati, coppe comprese, ma soprattutto l’apertura del calciomercato che come ogni anno a gennaio finisce con il rubare la scena a quasi tutto il resto.

Molto spesso sottraendo persino le luci dei riflettori dal campo. Gennaio è stato spesso un mese austero, almeno per quanto riguarda le trattative in Italia, ma quest’anno la sensazione è che lo sia più che mai. Le difficoltà economiche sono svariate e non tutti i club possono permettersi di finalizzare in tempi brevi le trattative che vorrebbero chiudere.

Questo è il caso della Juventus, che ha diversi obiettivi di calciomercato nel mirino, ma che è alle prese con alcune vicende e non può affondare il colpo. Piuttosto, il prossimo passo della società bianconera è quello di dare il benvenuto al nuovo consiglio di amministrazione. Il calciomercato della Serie A può comunque regalare qualche sorpresa.

Calciomercato, Aouar pronto a sbarcare il Serie A

Situazioni non molto diversa anche in casa delle altre grandi compagini del Nord. Sia sulla sponda nerazzurra che su quella rossonera di Milano. L’Inter, dal proprio canto, è finita al centro delle voci di mercato soprattutto grazie all’asse con il Barcellona.

La compagine blaugrana ha infatti messo gli occhi addosso a due elementi nerazzurri: Marcelo Brozovic e Joaquin Correa. Al fine di chiudere le trattative, il Barça sarebbe disposto a mettere sul piatto un paio di contropartite tecniche. I profili indicati sono quelli di Franck Kessié e Memphis Depay.

Trattativa momentaneamente in fase di stallo. Tuttavia, i calciatori appena citati non sono gli unici che potrebbero approfittare di questa parentesi per giungere in Italia. L’attuale finestra di calciomercato potrebbe vedere Houssem Aour sbarcare in Serie A con la maglia del Milan.

Aouar al Milan: i dettagli dell’affare

Rispetto alle storiche rivali, la compagine meneghina si sta muovendo in maniera apparentemente più silenziosa. Ciononostante, secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, il Milan è pronto a portare Aouar in Serie A.

Questa parentesi di calciomercato sarà decisiva in tal senso. Il Lione, rivelano le fonti spagnole, è prossimo a dire addio al calciatore. Al punto che hanno già trovato il sostituto: si tratta del ventunenne brasiliano Joao Gomes.

Il classe 1998 è in scadenza di contratto e tutto sembra tranne che possa rinnovare con la società transalpina. Piuttosto, la mezzala francese sfrutterà questa finestra per firmare a parametro zero con il nuovo club. Il Milan segue Aouar da tempo è ora può finalmente farlo arrivare in Serie A.