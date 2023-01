Calciomercato: colpo Deulofeu, c’è anche l’annuncio del club

Una notizia importante è stata resa nota oggi dall’Udinese in merito al prossimo mercato. La scelta riguarda Gerad Deulofeu.

Il puntero spagnolo, in scadenza 2024, era uno dei giocatori più appetiti in questa sessione trasferimenti. La sua versatilità, sa muoversi su tutto l’arco offensivo, oltre al vincolo quasi terminato con i friulani, lo faceva essere un oggetto del desiderio di molti club.

Sul calciatore in passato si erano mosse tante squadre, attenzioni confermate anche in questa sessione. Sul fantasista dell’Udinese le attenzioni di Roma, Milan, Inter e Juventus.

Gerard Deulofeu: la scelta dell’Udinese

L’Udinese ha 25 punti in classifica, posizione accettabile, se non fosse che i ragazzi di Andrea Sottil nelle ultime cinque hanno pesro tre volte e pareggiato due. Una crisi di risultati che ha indotto i Pozzo a lunghe riflessioni. La proprietà, proprio per non alterare la tranquillità dello spogliatoio, ha deciso il destino prossimo di Gerard Deulofeu.

Marino: “Nessun problema di mercato per Deulofeu”

A cercare di fare chiarezza sullo stato dell’arte dell’Udinese, il responsabile dell’area tecnica, Pierpaolo Marino. “Ora con il mercato ne sentiremo di tutti i colori. Fa parte del gioco e lo sappiamo benissimo, ma è normale che ha noi addetti ai lavori certe voci diano comunque fastidio”, ha affermato ai microfoni di TV12. L’uomo mercato ha chiarito anche la situazione del suo numero 10. “Deulofeu si è allenato, sta bene ed è solo in attesa di ricondizionamento fisico, per mettersi al pari della squadra, con allenamenti di alta intensità. Ha fatto una preparazione adeguata e da domani sarà in gruppo. Non c’è nessun problema dal punto di vista fisico e del mercato”, ha aggiunto Marino.

L’uomo mercato dei friulani: “Non perderemo i pezzi importanti”

Marino ha anche fatto capire che l’Udinese non intende smobilitare. “Sicuramente non perderemo i pezzi importanti che abbiamo, grazie alla solidità della famiglia Pozzo. A gennaio non abbiamo mai avuto necessità di vendere i nostri giocatori migliori”, ha specificato ancora.

Su Deulofeu resta forte l’Aston Villa

Sul fantasista spagnolo però c’è l’attenzione di un club in particolare. Unai Emery, allenatore dell’Aston Villa, stravede per Gerard Deulofeu. Il Signore dell’Europa League vorrebbe portare il bianconero in squadra già a gennaio. Gli inglesi metterebbero sul piatto circa 15 milioni, se l’offerta venisse confermata, per l’Udinese dire no sarebbe veramente arduo.