Calciomercato, ora al Chelsea è di troppo: si aprono le porte della Serie A

Il calciomercato della Serie A può riparte dalla Premier League, più precisamente dal Chelsea. Vicinissimo l’addio del giocatore.

Vigilia di Supercoppa italiana per Milan e Inter che domani, non a San Siro ma in quel di Riad, si affronteranno per sollevare il primo trofeo dell’anno. Un obiettivo concreto per i rossoneri che in questo inizio di 2023 hanno un po’ tentennato.

Gli ultimi due pareggi hanno fatto perdere al Diavolo meneghino lo status di prima inseguitrice del Napoli. Ora la vetta, occupata proprio dai partenopei è lontana ben 9 punti. Distacco tutt’altro che esiguo. Per questo, se lo scopo è quello di ripartire di slancio, tornare a Milanello con un trofeo sarebbe il massimo.

Soprattutto se vinto contro i rivali di sempre. Tappa importante anche per gli uomini di Simone Inzaghi che a questo punto della stagione speravano forse di essere un po’ più su in classifica. Invece, quando manca un solo turno al termine del girone d’andata, i nerazzurri devono farsi andare bene il terzo posto a pari merito con la Juventus.

Calciomercato, la Serie A guarda in casa del Chelsea

Tra una partita e l’altra le due grandi del nord continuano anche a tenere gli occhi puntati sulle trattative di loro interesse. Alcune riguardano i campionati esteri. Basti pensare alla Spagna dove nelle ultime ore è tornato a prendere piede l’asse Milano-Barcellona. Con destinazione la sponda nerazzurra. Nelle ultime ore si è infatti parlato molto di un doppio scambio tra i nerazzurri e i blaugrana.

Sul piatto i cartellini di Franck Kessié e di Memphis Depay. In cambio il Barça non disdegnerebbe due profili come quelli di Marcelo Brozovic e Joaquin Correa. Insomma, due possibili scambi che animerebbero e non poco le trattative della massima divisione italiana. Ma attenzione, perché non è tutto. Il calciomercato della Serie A passa infatti anche dal Chelsea. Club che ha comprato molto e che per forza di cose dovrà sfoltire la propria rosa.

L’obiettivo di mercato ha un nome ben preciso

Il profilo dell’iniziato principale, pronto a lasciare Londra nei prossimi mesi, è quello di Hakim Ziyech. Trequartista obiettivo di calciomercato in Serie A già in tempi non sospetti. Questa volta, però, il suo passaggio in Italia potrebbe diventare realtà.

Stando a quanto emerso nelle ultime settimane, specialmente a ridosso della Coppa del Mondo qatariota, il Milan sarebbe tornato alla carica del fantasista marocchino che non disdegnerebbe un trasferimento in vista della prossima stagione.

Il calciomercato potrebbero perciò regalare un pezzo da novanta alla Serie A. Cresciuto in olanda e sbocciato nell’Ajax, i Blues acquistarono il suo cartellino nel 2016 per circa 45 milioni di euro di bonus e ora, che di anni ne ha quasi trenta, potrebbe trasferirsi dal Chelsea in Serie A durante la prossima finestra di calciomercato.

Il costo del suo cartellino ad oggi si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Il problema, tuttavia, rimane l’ingaggio: gli 8 milioni di euro annui percepiti dal calciatore rimangono tanti.