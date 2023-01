L’ultima idea di calciomercato della Juventus passa dal Manchester United. La Vecchia Signora prepara il colpo firmato Red Devils.

Nemmeno il tempo di smaltire la batosta subita al Maradona che per la Juventus è già di nuovo arrivato il momento di scendere in campo. Ancora poche ore e gli uomini di Massimiliano Allegri potranno provare a scacciare i fantasmi scaturiti dal 5-1 rimediato contro il Napoli.

Una sconfitta che proprio non ci voleva per la Vecchia Signora che dallo scorso 15 ottobre ad oggi stava vivendo un vero e proprio momento magico. Fatto di otto vittorie consecutive, tutte arrivate senza subire nemmeno una rete.

Insomma, santo Wojciech Sczcesny che per un periodo, nemmeno troppo breve, ha goduto di uno dei momenti migliori della sua carriera. Peccato, per il portiere polacco e per la compagine juventina, che ad aver riportato la Vecchia Signora con i piedi per terra ci abbia pensato un brusco risveglio.

La Juventus guarda in Premier League: fari puntati sul Manchester United

Tuttavia, come detto, ancora poche ore e la compagine di Allegri tornerà protagonista. Non in campionato ma bensì in Coppa Italia. Giovedì prossimo, infatti, la compagine piemontese avrà la possibilità di rialzare la testa negli ottavi di finale del torneo. L’avversario, per l’occasione, sarà il Monza. Club che nell’ultimo turno di campionato ha contribuito all’esonero di Massimiliano Alvini.

La pesante sconfitta ottenuta in casa, è costata al mister il ruolo di allenatore della Cremonese. Al suo posto è già stato ufficializzato il ritorno in Serie A di Davide Ballardini. In poche parole, a sfidarsi in coppa non saranno semplicemente Juventus e Monza. Ma piuttosto due squadre con energie, mentali e fisiche, ben diverse.

Anche se ad oggi il risultato pare scontato in favore della Juve, non sarebbe strano aspettarsi qualche sorpresa. D’altronde la prima vittima illustre del torneo è stata il Milan. La Juve, dal proprio canto, ha voglia di rendere la Coppa Italia un obiettivo concreto. Magari mettendo il trofeo in bacheca a fine stagione.

Tuttavia, questo non è l’unico regalo che la nuova dirigenza vuole fare al club. Secondo quanto riportato da The Independent, la nuova Juventus vuole tornare tornare ad essere la regina del calciomercato: l’ultimo nome caldo arriva direttamente dalla rosa del Manchester United.

Juventus, idea Garnacho: è in uscita dai Red Devils

Club bianconero che dovrà guardarsi le spalle dalle tante concorrenti che sono sulle tracce del giocatore, in maniera particolare dal Real Madrid. Il nome in voga in casa Juventus è quello di Alejandro Garnacho, vero e proprio gioiellino di proprietà del Manchester United.

Attaccante argentino, nato in Spagna nel 2004, che grazie alla recenti buone prestazioni ha attirato su di sé l’interesse di molti top club europei. Il diciottenne di mestiere fa l’ala, sia a destra che a sinistra, e ha un costo del cartellino vicino ai 10 milioni di euro.

Complice anche il contratto in scadenza nel 2024. Se la Juventus vorrà aggiudicarsi il cartellino del talento sbocciato nel Manchester United dovrà essere brava a sbaragliare la concorrenza. L’unico modo per farlo è chiudere subito la trattativa.