Lazio, colpo dalla Premier League: c’è l’ok dell’allenatore

La Lazio guarda in Premier League per rinforzare la rosa. Il tecnico biancoceleste ha già dato il proprio benestare.

Sono giorni importantissimi per i club italiani. Da qui ad una settimana, andranno infatti in scena alcuni incontri di assoluto interesse. Già questa sera alle 21:00 si tornerà nuovamente in campo per la Coppa Italia.

Gli sguardi dei tifosi di tutto il Belpaese sono puntati sul prossimo impegno del Napoli. La formazione partenopea, prima in classifica in Serie A e reduce dalla suntuosa vittoria ottenuta in casa contro la Juve, più tardi affronterà la Cremonese con un solo obiettivo: strappare un pass per i quarti di finale del torneo.

Dopodiché, domani in terra saudita, Milan e Inter si contenderanno il primo trofeo della stagione. Spazio, quindi alla Supercoppa italiana. Poi, giovedì, di nuovo in campo per la coppa nazionale. Manto erboso che aspetta di vedere all’opera Atalanta, Lazio e Juventus. Impegnate rispettivamente contro Spezia, Bologna e Monza.

Lazio, fari puntati sulla Premier League: Sarri ha dato l’ok

Periodo delicato in casa biancoceleste. La formazione capitolina è reduce dalla prima vittoria dell’anno, 2-0 in casa del Sassuolo, ma il clima sembra non essere dei più sereni. Complici alcune vicende di calciomercato che vedono la formazione guidata da mister Maurizio Sarri con i fari puntati addosso.

Ciro Immobile si fatto nuovamente male e tra poche ore esami strumentali daranno il responso circa il suo stato di salute. Tuttavia, in questo periodo di trattative invernali il club con a capo Claudio Lotito farebbe bene ad andare a caccia di un sostituto in grado di far rifiatare il bomber partenopeo.

Attenzione, però, anche al futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo, in scadenza tra un anno, potrebbe andare via nei prossimi giorni. In caso di addio del classe 1995, la Lazio si getterà a capofitto in Premier League con l’obiettivo di consegnare a mister Sarri il sostituto ideale del Sergente. C’è un nome in particolare che il tecnico toscano d’adozione gradirebbe avere in rosa.

Loftus-Cheek alla Lazio per il dopo Milinkovic

Il profilo è quello del classe 1996 inglese Ruben Loftus-Cheek. Mezzala dotata di grande fisicità, è alto 191 centimetri, che ha senza dubbio vissuto uno dei periodi migliori della sua carriera proprio quando era Sarri ad allenare il Chelsea.

Per questo il tecnico attualmente sulla panchina del club biancoceleste avrebbe visto in lui il perfetto rimpiazzo in caso di addio di Milinkovic. Ma c’è un problema: il calciatore è legato ai Blues per anno ancora e questo potrebbe costringere la Lazio a spendere una somma di denaro vicina ai 15/20 milioni di euro.

Operazione che naturalmente si concretizzerebbe solo in caso di cessione del centrocampista serbo: valutato circa 70 milioni. Denaro che il Newcastle sembrerebbe felice di sborsare nei suoi confronti. Tuttavia, l’intoppo maggiore potrebbe essere un altro.

Se la Lazio vorrà chiudere il colpo dalla Premier League, dovrà offrire al giocatore uno stipendio vicino ai 4 milioni di euro. Cifra decisamente importante per le casse biancocelesti. Anche perché solo i migliori calciatori laziali si sono avvicinati a quella somma. Sarri aspetta di capire gli sviluppi prima di spingere la Lazio a chiudere per Loftus-Cheek, ormai pronto a salutare la Premier League.