C’è l’annuncio: il nuovo allenatore sarà Marcelo Bielsa

Si muove il mercato degli allenatori. Uno dei big della storia argentina sta iniziando una nuova avventura. Parliamo di Marcelo Bielsa.

Nato a Rosario 67 anni fa, El Loco, come lo chiamano in patria, era alla ricerca di una nuova panchina da tempo. L’ultimo incarico infatti era terminato nel febbraio 2022, quando era stato esonerato dal Leeds. Per Bielsa sta per cominciare una nuova pagina.

Bielsa in Argentina è considerato un vero e proprio mito. Con il Newell’s Old Boys ha vinto uno scudetto, restando di fatto scolpito nella pietra, anzi, sugli spalti. A lui, in vita, è stato dedicato uno stadio.

Bielsa: in vita gli hanno intitolato uno stadio

Il Professore, altro appellativo dell’ex tecnico del Cile, infatti è stato insignito, in vita, dell’intitolazione di uno stadio, tanto è l’affetto che i tifosi nutrono per lui. L’Estadio Marcelo Bielsa, edificato all’interno del Parque de la Independencia, in realtà fino al 22 settembre 2009 si chiamava Estadio El Coloso del Parque. Situato a Rosario, ospita le gare interne del Newell’s Old Boys.

Bielsa è un manico del lavoro, non ama troppo le formalità anche se quando viaggia, ama stare comodo. Tra le follie del tecnico rosarino, anche quanto accaduto a Leeds. L’allenatore ha chiesto e ottenuto dalla proprietà che venisse realizzata una cucina ai lati del campo. Non solo, è stato realizzato anche uno spazio, con tanto di letto, per farlo dormire sentendo l’odore dell’erba. Ora però, l’ex allenatore dell’Argentina, finalmente sembra aver svoltato.

Mercato allenatori: ecco una panchina per Bielsa

Marcelo Bielsa, finalmente, potrà tornare ad allenare, ma non lo farà in Argentina, né con un’altra squadra di club. L’uomo che nel suo passato ha fatto inmpazzire anche la curva dei tifosid el Marsiglia, sta per firmare con una nazionale.

Per El Loco arriva la guida del Messico

Un po’ a sorpresa, secondo quanto riferito da ESPN, Marcelo Bielsa sarà il nuovo allenatore del Messico. Secondo la stessa fonte, a breve la federazione messicana potrebbe dare l’annuncio. Bielsa andrebbe quindi ad ereditare la panchina di Gerardo Martino, selezionatore del Messico dal 2019 al 2022, inclusi gli ultimi deludenti mondiali in Qatar.

Curiosità, Martino e Bielsa non sono solo connazionali, ma sono entrambi nati a Rosario e colonne del Newell’s Old Boys. Martino ha guidato l’Argentina dal 2014 al 2016, Bielsa dal 1998 al 2005.

Quando Lotito prese la cotta per Bielsa

Forse non tutti lo ricorderanno, ma Marcelo Bielsa, nell’estate 2016, è stato ad un passo dal diventare l’allenatore della Lazio. Claudio Lotito si era follemente innamorato del tecnico rosarino, facendo pazzie per lui. Quando tutto sembrava portare all’Happy End, il clamoroso passo indietro dell’argentino. Lotito non la prese bene, il suo legale, Gian Michele Gentile, ipotizzò una causa per inadempienza contrattuale. Tutto svanì nel nulla, anche perché, pochi lo sanno, la famiglia Bielsa è nota anche per rappresentare un ottimo studio di diritto. Alla fine Lotito rinunciò, per sostituire Bielsa chiamo Simone Inzaghi, in quel momento destinato ad allenare in serie B la Salernitana.