Juventus, il Manchester United si è deciso: l’affare si chiude a breve

La Juventus e il Manchester United sono in trattativa: la compagine juventina spera di abbracciare presto il nuovo rinforzo.

Turno di Coppa Italia che avrà certamente fatto sorridere la Juventus. Poche ore fa il Napoli, che appena venerdì scorso aveva dato una sonora lezione di calcio ai bianconeri, ha dovuto dire addio al torneo per mano di una brillante Cremonese.

Colpaccio di mister Davide Ballardini che alla prima sulla panchina grigiorossa si è tolto la soddisfazione di eliminare la squadra più forte d’Italia dal torneo. La Vecchia Signora, in attesa di disputare il proprio match con il Monza in programma domani sera, si sarà sicuramente concessa un lieto sorriso.

Il double, termine che si riferisce alla vittoria dello scudetto e della Coppa Italia, era un obiettivo alla portata dei partenopei ma i loro sogni di gloria si sono infranti praticamente prima di cominciare. Decisivi i calci di rigore arrivati al termine di una partita anche piuttosto divertente.

Juventus, affari in Premier League: occhi puntati sul Manchester United

La compagine bianconera, tuttavia, si porterà dietro la sconfitta del Diego Armando Maradona per tanto tempo. Non solo perché erano decenni che la Juventus non perdeva con un distacco così ampio, 5-1 roboante degli azzurri, ma anche perché si è conclusa in questo modo, il peggiore possibile, l’avventura di Andrea Agnelli a capo del club più titolato d’Italia.

Nei prossimi giorni, infatti, il nuovo consiglio di amministrazione darà vita alla Juventus del futuro. Il primo passo sarà quello di decidere se continuare ad affidarsi a Massimiliano Allegri, tornato quest’anno per fare nuovamente grande la Juve, oppure se affidarsi a qualcuno di diverso.

I nomi in pole position per sostituire il tecnico livornese sono i due ex bianconeri, quando giocavano a calcio, Antonio Conte e Zinedine Zidane. In base a quella che sarà la guida tecnica, la Juventus deciderà poi che rosa allestire.

Tuttavia, in questi giorni un importante trattativa in entrata sta prendendo piede in casa bianconera. Il calciomercato della Juventus passa da David De Gea del Manchester United. Esperto portiere spagnolo, nato nel 1990, il cui contratto scadrà al termine della stagione.

De Gea alla Juventus: i Red Devils hanno deciso

Le ultime di mercato provenienti dalla Inghilterra, in maniera particolare dal The Telegraph, parlano di un Manchester United pronto a cedere De Gea alla Juventus. Il motivo è semplice: i Red Devils avrebbero infatti già trovato il sostituto. Si tratta di David Raya del Brentford.

Connazionale del classe 1990 in uscita al quale ha tra l’altro rubato anche il posto in Nazionale. Non come titolarissimo ma piuttosto come alternativa. Insomma, un chiaro segnale di come De Gea potrebbe trasferirsi dal Manchester United alla Juventus.

Addirittura in questi giorni. Visto il contratto in scadenza a giugno prossimo e l’apertura del calciomercato, la Vecchia Signora potrebbe far firmare oggi l’estremo difensore iberico per abbracciarlo direttamente la prossima stagione. Al di là di quello che sarà il futuro allenatore, quella di De Gea è un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela scappare. La Juventus lo sa e spera di chiudere a breve.