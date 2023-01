Calciomercato, arriva Reguilon: il club lo ha già scaricato

Il calciomercato apre le porte della Serie A a Sergio Reguilon: terzino sinistro attualmente in cerca di una nuova squadra.

Ancora due settimane circa a disposizione dei club di Serie A per mettere a segno i colpi di mercato da loro studiati. In questi giorni alcune trattative, dapprima considerate piste fredde, negli ultimi giorni hanno subito un’importante sprint. E’ il caso del Torino di Ivan Juric che vorrebbe chiudere per Ivan Ilic.

Centrocampista in uscita dall’Hellas Verona che in estate lo aveva promesso, per così dire, alla Lazio. Maurizio Sarri è un suo grande estimatore e spera ancora di poter chiudere per il serbo. Affare che tuttavia passa anche da Luis Alberto.

Il calciatore spagnolo ha espressamente richiesto la cessione ma al momento l’impedimento più grande è l’assenza di offerte concrete. L’unica società che si è fatta avanti è stato il Cadice. Solo che non è stata trovata alcuna intesa. Ma non è tutto per la società capitolina che in queste ore è tornata a fare i conti con l’infortunio di Ciro Immobile.

Calciomercato, una nuova destinazione per Reguilon

L’attaccante partenopeo è finito nuovamente ai box per un problema alla coscia e l’obiettivo principale della Lazio, ora, è quello di consegnare nelle mani del tecnico un nuovo centravanti. I nomi preferiti sono quelli di Federico Bonazzoli della Salernitana e di Antonio Sanabria del Torino.

Quest’ultima trattativa, però, è strettamente legata alla Roma. Solo in caso di acquisto di Eldor Shomorudov il Toro lascerà partire il centravanti paraguaiano. Un duro colpo per i biancocelesti che speravano di chiudere in tempi brevi per il vice Ciro Immobile.

In attesa di affondare il colpo, al posto del centravanti della Nazionale giocherà Felipe Anderson. Oltre ad una punta, però, la Lazio spera di chiudere anche per un terzino sinistro. Fino a poco fa il nome in cima alla lista era quello di Luca Pellegrini.

Di proprietà della Juventus ma in prestito all’Eintrach Francoforte. Per questo la Lazio potrebbe virare su un vecchio obiettivo di calciomercato: Sergio Reguilon. Anche lui sotto contratto con il Tottenham ma attualmente girato a titolo temporaneo all’Atletico Madrid.

La Lazio pensa a Reguilon: il calciomercato in Serie A riparte dallo spagnolo

Ciononostante, a pochi mesi dal suo trasferimento a Madrid, l’avventura del laterale sinistro il Liga potrebbe già essere finita qui. Stando a quanto appreso dal quotidiano sportivo iberico AS, l’Atleti sarebbe in procinto di chiudere per Ramy Bensebaini.

In uscita dal Borussia Monchegladbach. Incastro di trattative che porterebbe ad una soluzione chiara: Reguilon colpo di calciomercato in Serie A. Con i colchoneros è già finita, con gli Spurs non è mai cominciata. La Lazio è uno dei pochi club che lo segue da tempo e che sarebbe pronta a rilanciarlo.

Quest’anno ha giocato appena quattro partite. Il suo contratto con il club inglese scadrà tra due anni ma potrebbe essere ceduto già a gennaio. I biancocelesti valutano e sperano di fare di Reguilon il loro prossimo colpo di calciomercato. Attenzione però anche alle avances del Napoli.